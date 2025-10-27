El susto de Cristina Pedroche al enterarse del sexo de su hijo: "Me daba vergüenza confesar que era un niño"

Cristina Pedroche ha vuelto a abrir su corazón y a compartir uno de los momentos más personales de su maternidad. Durante una reciente entrevista en Y ahora Sonsoles, la presentadora relató cómo fue el instante en el que descubrió el sexo de su bebé, una reacción que, según reconoce, no fue la que esperaba.

Lo cierto es que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz viven uno de los momentos más felices de su vida. La pareja consolidó su relación con la llegada de su segundo hijo, Isai Pedroche Muñoz, nacido el 17 de julio de 2023, que vino a completar una familia en la que ya estaba Laia, la primera hija de la presentadora. Aunque Cristina había imaginado tener otra niña, la llegada de Isai cambió por completo su perspectiva y llenó su hogar de una nueva energía.

"Cuando me enteré de que era un niño, estaba a punto de entrar en El Hormiguero", confesó. "Digo, ‘no voy a ser capaz de estar alegre, divertida...’. Me daba vergüenza confesarle a la gente que era un niño", revela entre risas y emoción. "Yo siempre hablaba de mi hija, de ‘mi niña’, a Laia le decía ‘tu hermanita’. Todo en femenino", confesó sobre su ilusión de tener una segunda niña. "Y cuando vi que ponía masculino… Salí corriendo del análisis como: ‘No, no es verdad. Esto no ha sucedido’", explicó, "Me costó hasta contárselo a Dabiz, a mis padres. Me daba vergüenza".

Pedroche ha querido dar visibilidad a las ideas preconcebidas antes de conocer el sexo: "Se debería hablar más de que tú te haces a la idea de que va a ser de una manera y luego es otra". "Yo decía: ‘y si no le quiero, y si no quiero al niño’. Porque yo ya me había hecho a la idea de tener dos niñas".

Finalmente, el pequeño se ha convertido en el centro de su vida. Desde su nacimiento, Pedroche ha mostrado en redes sociales lo feliz que está en esta nueva etapa junto al chef Dabiz Muñoz. "Ahora no me imagino otra cosa. Es mi niño, mi amor", añadió emocionada.