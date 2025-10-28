A subasta la exclusiva colección de relojes de Coppola, que está al borde de la ruina otra vez

​Francis Ford Coppola es uno de los directores más reputados del cine, pero sus proyectos le han dejado en más de una ocasión al borde de la ruina económica. Ahora reconoce que ha vuelto a ocurrir y lo ha hecho en una charla con el periódico The New York Times, donde confiesa: "Necesito conseguir algo de dinero para mantener el barco a flote". "No tengo dinero porque invertí todo el dinero que pedí prestado para hacer Megalopolis", dijo en marzo durante la grabación de un podcast.

Para conseguir dinero, el director de El Padrino ha puesto a la venta siete relojes de su colección personal, que saldrán a subasta el 6 de diciembre a través de Phillips, un sitio especializado en subastas líder en el mundo del arte, antigüedades y, especialmente, relojes. Una de las piezas más preciadas es un reloj que él mismo diseñó en 2014 en colaboración con F.P. Journe, una compañía de relojes suiza, y el prestigioso diseñador François-Paul Journe.

La idea surgió de una conversación en 2012 entre el cineasta y el diseñador, cuando se conocieron en la bodega Inglenook de Coppola en Napa Valley. El director le preguntó a Journe si alguna vez se había usado una mano humana para indicar la hora y este reloj es el primer reloj en la historia en emplear tal característica. Los dos quedaron tan cautivados por el concepto de usar una mano humana para transmitir un período de doce horas que las discusiones y el prototipo continuaron durante años, culminando con el único reloj de Journe cuya idea vino de alguien que no era François-Paul.

Según el citado diario, Coppola también ha decidido desprenderse de un FP Journe Chronomètre à Résonance de platino que su mujer, Eleanor Coppola, le regaló en 2009 y que hizo que empezara a interesarse por los diseños de Journe. Otros modelos destacados de la colección incluyen firmas de alta relojería como Patek Philippe, Breguet, Blancpain e IWC y se estima que su precio ronde entre los 3.000 y los 240.000 dólares.

Los problemas económicos le han acompañado a lo largo de su carrera. Durante el rodaje de Apocalypse Now tuvo que poner dinero de su bolsillo después de sobrepasar considerablemente el presupuesto estimado, pero fue Corazonada la que le llevó a la quiebra en 1982. Cuando se recuperó de aquello, se aventuró en una nueva y ambiciosa aventura, Megalópolis, un proyecto que tuvo en mente durante 40 años.