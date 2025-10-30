Juan Carlos I carga contra Letizia en sus memorias: "No ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

Juan Carlos I ha concedido una entrevista a Le Figaro, la primera en la que habla del libro de memorias escrito por Laurence Debray y que verá la luz en Francia la semana que viene. Una entrevista que no deja indiferente.

"En España, todo el mundo actúa como si fuera a terminar sus días aquí", suspira un allegado. Sin embargo, está decidido a no rendirse. Ni ante el paso del tiempo, ni ante el juicio de sus contemporáneos. "Cada mañana, dejo al viejo fuera", afirma, citando al nonagenario Clint Eastwood, como él, todavía ágil. Pero también él mismo está "fuera", lejos del país que ama. Nuevo rey Lear, abandonado por los suyos, gran hombre despedido tras haber servido bien y haber renunciado a sí mismo.

Mientras, la revista Hola adelanta un extracto de las memorias: "Mi hijo, cuando supo de mi partida repentina, me llamó. Yo ya estaba en el avión.—¿Adónde vas, jefe? ¿A Londres? Me llaman "jefe" o "patrón". No creo tener un carácter autoritario, pero es cierto que refleja la organización piramidal de la Casa y de la familia real. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en la intimidad sigo siendo "papá".—No, a Abu Dabi.—Cuídate. Esa fue nuestra última conversación de viva voz antes de muchos meses de silencio y distancia.

Juan Carlos I es tajante sobre su relación con Doña Letizia en sus memorias, con quien reconoce mantener desde hace años una relación distante. "No ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", donde admite que entre ambos existe un "desacuerdo personal".

Dice también en Hola que "Lo que más deseo, mientras viva, es tener un retiro tranquilo, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa". La prueba de que Juan Carlos I puede venir a España cuando quiera, es que anoche aterrizó en Vitoria, procedente de Londres, para hacerse su revisión médica en la clínica de Eduardo Anitua. Después visitará Cascais y de allí se dirigirá a Vigo y de ahí a Sangenjo la semana que viene, donde participará en la regata Desafío Barceló, correspondiente a la última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón con el Bribón, han informado a EFE fuentes de su entorno. Como es habitual, se hospedará en la casa de su amigo Pedro Campos.

