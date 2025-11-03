Los cumpleaños de Leonor y la reina Sofía: un misterio y un problema de comunicación de la Casa Real

Álvaro Vargas Llosa concedió una entrevista a El País seis meses después de la muerte de su padre, Mario Vargas Llosa. La entrevista se hace con motivo de la celebración de la sexta Bienal Vargas Llosa en Cáceres y Trujillo. Por primera vez habla de la enfermedad del escritor. "Lo novedoso era lo más duro: ver al hombre vital que había sido metido en una especie de cárcel, completamente aprisionado por la enfermedad. Por eso los paseos eran tan importantes y, por eso, viajar con él y con la ficción. La relación familiar fue intensa; siempre fuimos una familia, pero ahora éramos una tribu. Aunque viviéramos desperdigados por el mundo, todos convergíamos hacia él. Lo vivíamos con una intensidad nunca vista", confiesa.

Para el hijo del premio Nobel, "la reconciliación con mi madre es lo más hermoso que ocurrió en la etapa final de su vida". Sobre la vida privada de su padre, Álvaro responde que la prensa rosa se acercó a la Bienal para preguntarle por Isabel Preysler. "A la prensa del corazón no le tengo mucho cariño. No significa que no haya excepciones, pero no es una prensa que tenga un sentido de los límites o de la oportunidad. Yo también soy periodista, no me gusta hablar mal de colegas", responde.

El viernes 31 de octubre la princesa Leonor cumplió 20 años, mientras que la reina Sofía cumplió los 87 el 2 de noviembre. Un fin de semana de celebraciones de las que no ha trascendido ni un solo detalle. No hay constancia de que Leonor haya viajado a Madrid desde la Academia de Murcia para celebrar su cumpleaños con sus padres y amigos. Además, Felipe VI estaba el sábado en Egipto inaugurando el museo de Giza, sin rastro de la reina Letizia.

"Si tuviera que dar un tirón de orejas diría que, a pesar de los cambios que ha habido en la Casa Real en cuanto a comunicación, todavía tenemos muchísimo que aprender del resto", apuntó Ana Mateu. "No hemos tenido ni una foto de Leonor de los 20, desde que está en San Javier, solo hemos visto las fotos de cuando entró y muchas que están hechas desde hace meses -que tenemos constancia de ello- todavía no las han sacado. Tampoco una imagen de la reina Sofía deseándole un 'feliz cumpleaños'. En Inglaterra, hasta cuando cumple el príncipe Harry, los príncipes de Gales les mandan una felicitación", comentó.

Para Isabel González, se entiende que se trate de celebraciones privadas, "pero la parte pública de su vida va a ser esencial en la historia de nuestro país". "20 años es una cifra redonda para decir algo e incluso para hacer unas declaraciones", expresó Beatriz Cortázar, y añadió: "Tendríamos que haber normalizado cierto acercamiento de la familia en ciertas fechas y seguimos como si fuera el cine mudo. Reyes que no hablan, solamente en cuatro corrillos... Es una pena".

Las memorias del rey Juan Carlos siguen trayendo cola y esta vez ha salido a la luz una parte del capítulo dedicado a la reina Sofía. Según La Vanguardia, el rey emérito rinde homenaje a Sofía dedicándole un capítulo entero en el que, llamándola Sofi, la describe como "una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, dedicada y benevolente", además de "la personificación de la nobleza de espíritu".

Juan Carlos recuerda que a la reina Sofía no le gustó que en la biografía que publicó José Luis de Vilallonga él la definiera como una "gran profesional". Ahora añade en sus memorias: "Pero España no habría podido tener una reina más abnegada e intachable. Tenemos caracteres complementarios, ella es más metódica y yo más espontáneo. En muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la Corona, del honor, de la amistad, de la devoción por nuestros hijos y nietos".

Una relación de más de 60 años que "conlleva altibajos, alegrías y penas, risas y reproches, distanciamiento y acercamiento. Hemos capeado juntos acontecimientos políticos, tormentas y noches de angustia y dudas. Ella siempre ha demostrado ser una compañera comprensiva y solidaria. Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias".