Ruptura sorpresa de Lamine Yamal y Nicki Nicole entre rumores de infidelidad: "No he estado con otra persona"

Igual de inesperados que fueron sus inicios también lo ha sido su ruptura. Después de a penas dos meses y medio, este fin de semana salía a la luz que Nicki Nicole y Lamine Yamal han puesto fin a su relación.

La pareja, que ha sido muy activa en redes sociales, siempre que tenían ocasión aprovechaban para publicar fotos y videos de sus increíbles cenas y paseos románticos en el atardecer. Su ruptura ha sido sin duda uno de los temas más virales de este fin de semana, sobre todo después de los cientos de rumores de una posible infidelidad como motivo de la ruptura. Sin embargo, el futbolista ha desmentido estos rumores con el periodista e influencer Javi Hoyos: "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona", explicó el culé.

La "otra persona" a la que se refiere Lamine en su conversación con Javi Hoyos es la influencer italiana de 20 años Anna Gegnoso, que según los primeros rumores, habría pasado la noche en un hotel de Milán con ella. Supuestamente entraron y salieron solos del establecimiento, mientras que Nicki Nicole estaba en Argentina.

Por su parte la artista también se pronunció sobre la polémica ruptura: "No soy de hacer estas cosas, pero bueno, quería aclarar que no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo, por lo del rumor de la infidelidad. Créeme que, si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como ya hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro. No me gustaría seguir dándole vueltas al asunto desde ya".

El futbolista no es al único que las redes sociales han emparejado con otra persona a tan sólo unos días de su ruptura. Según el periodista argentino Ángel de Brito, Nicki habría salido de fiesta este fin de semana con Mernuel, un conocido influencer y parte del dúo Mernosketti, junto a Santiago Bauleti.

Según le ha contado un testigo al periodista, "Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtubers de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos. Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos", se puede leer en el mensaje que compartió en redes sociales Ángel de Brito. De momento, todo son rumores, y la única versión que sostienen la artista y el futbolista es que la ruptura no ha sido "por ninguna infidelidad".