Lamine Yamal y Nicki Nicole presumen de amor en sus lujosas vacaciones en Croacia

La cantante internacional Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal son una de las parejas del momento y eso en innegable. Desde que hace a penas unos meses saltaran los rumores de esta posible relación y fueran ellos mismos los que lo confirmaban subiendo una foto juntos, las redes sociales no dejan pasar ni una oportunidad para comentar sobre esta bonita y sorpresiva pareja.

Esta vez el protagonista ha sido un carrusel de fotografías que ha publicado en Instagram el futbolista, haciendo un resumen de lo que han sido sus últimos días sin sus habituales sesiones de entrenamiento, que los ha aprovechado para irse de vacaciones a Croacia con Nicki.

Nicki Nicole y Lamine Yamal viajando el helicoptero pic.twitter.com/MEzSP5wkfb — Nicki data (@naikiidata) October 11, 2025

En las fotos se puede ver desde fotos con su hermano pequeño, al que estamos acostumbrados a ver en sus redes hasta fotos con sus amigos y familia. Pero el centro de atención sin ninguna duda han sido las fotos y videos con su novia. Desde un video dando un paseo en helicóptero, hasta unas fotos sentados cómodamente en un sofá, aunque el momento más comentado ha sido el video en el que la pareja aparece en un barco con una increible puesta de sol a sus espaldas mientras lanzan varios globos en forma de corazón y los ven volar.

Así fueron los comienzos de su relación

La artista argentina y el jugador de futbol se conocieron en la polémica fiesta de los 18 cumpleaños de Yamal, el 13 de julio, donde aunque sí que hubo rumores de que habían estado juntos en la fiesta, parece que no hubo nada más.

Días después, concretamente el 24 de julio, el influencer y periodista Javi Hoyos, confirmaba en un video que la cantante y el futbolista fueron pillados besándose en público poco después: "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas", explicaba el periodista.

Desde ese momento, fueron muchos los que pusieron el foco en la pareja y en las muchas pistas que fueron dejando en sus redes sociales. Desde algún video disimulado jugando juntos a la Play Station, las imágenes de Nicki Nicole en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el partido Barça-Como en el Trofeu Joan Gamper 2025, o las fotos que publicaron desde el mismo yate de vacaciones.

Sin embargo, no fue hasta el 25 de agosto, en el cumpleaños de la argentina, cuando oficializaron su relación con la felicitación pública de Lamine Yamal donde aparecían ambos disfrutando de una romántica cena a la luz de las velas y con pétalos de rosa a su alrededor.

Esta confirmación se hizo rápidamente viral, donde algunos comentaban la diferencia de edad entre ambos (Lamine 18 años y Nicki 25), otros en cambio señalaban que podría ser un "amor de verano" más, ya que durante esos meses también se le relacionó con la influencer Fati Vazquez (12 años mayor que el), aunque por lo que se ve, ambos disfrutan de su mejor momento, y así lo comparten con sus seguidores.