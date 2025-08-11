Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿nueva pareja del verano?

La temporada estival trae consigo no solo el calor, sino también nuevas historias de amor en el mundo del espectáculo y el deporte. A la ya conocida pareja formada por la cantante Aitana y el youtuber Plex, se suma ahora un dúo que está dando mucho que hablar: Lamin Yamal y Nicki Nicole.

El joven futbolista del Fútbol Club Barcelona, que atraviesa un gran momento en su carrera y vida personal, fue visto junto a la estrella argentina Nicki Nicole durante su polémica fiesta de mayoría de edad. Pero no fue la única ocasión en la que se les vio juntos. Ayer, durante el Trofeo Joan Gamper —un torneo veraniego organizado cada año por el Barcelona en honor a Joan Gamper—, la cantante lucía su camiseta mientras celebraba un gol que parecía estar dedicado.

Eva González apuesta por Sevilla con nuevo ático

La presentadora Eva González ha dado un paso importante en su vida personal: acaba de adquirir un ático con piscina en el corazón de Sevilla, según ha revelado en exclusiva Carlos Pérez Gimeno.

Este nuevo inmueble destaca no solo por su ubicación privilegiada —cercano a la estación de Santa Justa y el casco antiguo—, sino también por sus vistas excepcionales, que permiten contemplar monumentos emblemáticos como la Catedral y la Giralda. Actualmente, las obras han comenzado y se espera que el edificio esté listo en aproximadamente 18 meses, ya que ocupa un solar que se extiende por varias calles.

Juan Carlos I prepara su llegada a Netflix

El rey emérito Juan Carlos I se encuentra en negociaciones a través de sus abogados para llevar su vida a la pantalla en formato de ficción. Esta información, detalla que la producción sería una serie inspirada en hechos reales, al estilo de producciones internacionales como The Crown.

La iniciativa estaría relacionada con la publicación de su libro Reconciliación, que verá la luz el próximo 12 de noviembre, coincidiendo con el 50º aniversario de su proclamación como rey.

Nuevos nacimientos en agosto

Agosto también ha sido un mes de alegría para varias familias famosas. Rafa Nadal y Mery Perelló han dado la bienvenida a su segundo hijo, un niño llamado Miquel, nacido el 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo centro donde nació su primogénito.

Este nombre tiene un significado especial, ya que es un homenaje al padre de Mery, fallecido en abril de 2023 tras una larga enfermedad. La discreción ha sido la constante en esta familia, que ha mantenido en reserva los detalles de este feliz acontecimiento.

Por otro lado, Carmen Ballesteros Botín ha anunciado el nacimiento de su primer hijo, a quien ha bautizado Severiano en honor a su abuelo. La artista calificó el parto en Instagram como "salvaje y mágico".

Jaime Anglada

Una noticia preocupante cierra esta crónica. Jaime Anglada, cantante y amigo cercano del rey Felipe VI, sufrió un grave accidente de moto en Palma. El incidente ocurrió cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario realizó una maniobra prohibida, provocando una colisión frontal.

El artista fue trasladado urgentemente al Hospital Son Espases, donde permanece en la UCI con traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones importantes en cadera, costillas, muñecas y bazo, que tuvo que ser extirpado.

El conductor del vehículo, un joven marroquí de 20 años, fue detenido tras huir del lugar y dar positivo en alcoholemia con un nivel tres veces superior al permitido. Ahora enfrenta cargos por omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.