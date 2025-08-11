Eva González adquiere un espectacular ático en pleno centro de Sevilla

Eva González se ha comprado un ático con piscina en pleno centro de Sevilla y según me cuentan, las vistas son inmejorables, ya que se puede ver tanto la catedral, como La Giralda. El ático está muy cerca del casco antiguo y de la estación de Santa Justa. Se trata de un solar que abarca varias calles. Las obras del edificio están comenzando y hasta dentro de 18 meses, previsiblemente, no estarán terminadas.

De sobra es sabido lo bien que le va a la que fuera Miss España 2003 en el mundo de la televisión, donde es una de las presentadoras que ha obtenido mayor éxito, concretamente en "La Voz".

La sevillana suele ser muy discreta con su vida privada. Hace poco tiempo, cuando se le preguntó por el altercado que tuvo su ex marido Cayetano Rivera en una hamburguesería en Madrid, en el que el diestro terminó en el calabozo, tan solo se limitó a decir que estaba de su lado, al ser el padre de su hijo. A pesar de estar divorciados, Eva y Cayetano mantienen una cordial relación.

A Eva no es a la única que se la visto visitar las obras de este edificio. Hace unos días también estuvo Alba Silva, la mujer del que fuera guardameta del París Saint- Germain, Sergio Rico, que acudió acompañada de su hermana. También Julen Lopetegui, el que fuera jugador de futbol en diferentes equipos como el Rayo Vallecano, y actual entrenador del Catar. Unos pisos que rondan el millón de euros, con una calidad que no puede ser mejor.