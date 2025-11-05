La preciosa carta de "Lady" Victoria a David Beckham: "Sir David Beckham, te queremos muchísimo"

Ayer fue un día histórico para la familia Beckham. El ex futbolista ha sido nombrado Sir este martes tras ser investido caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III. Esta distinción, una de las más altas del Reino Unido, reconoce sus servicios al fútbol y a la sociedad británica. Por supuesto, a un acto de tal importancia y envergadura ha estado acompañado en todo momento por su mujer Victoria, quien además de estar visiblemente emocionada, le ha dedicado unas palabras para celebrar este día tan especial,

"David, desde que te conocí hace 28 años, siempre has estado muy orgulloso de representar a tu país. Tanto dentro como fuera del campo, nadie ama más a Inglaterra ni respeta más a nuestra Familia Real, así que verte honrado hoy por el Rey es algo que atesoraré para siempre" comenzaba diciendo Victoria, ahora convertida en Lady Beckham.

"Has logrado tanto, y, sin embargo, sigues siendo el mismo hombre amable, humilde y trabajador que conocí hace casi 30 años, además del esposo y padre más maravilloso. Nunca me he sentido más orgullosa que hoy. Sir David Beckham, te queremos muchísimo", concluía, intentando transmitir a todos sus seguidores el gran hombre, marido y padre de sus hijos que es, y del que por supuesto se siente increíblemente orgullosa.

Para el gran momento, la diseñadora lució su vestido Isabella, uno de los más icónicos de la firma que lidera, que además de haberlo utilizado ya en varias ocasiones, también se lo hemos visto puesto a la reina Letizia en actos institucionales. Además, para una ocasión tan especial también ha confeccionado el chaqué de su marido, inspirado en uno que llevó hace años Carlos III.

Por supuesto, a esta cita acudía acompañado de sus fans indiscutibles, su familia, quien siempre han mostrado públicamente el orgullo que sienten por su padre. "Nadie se merece esto más que tú, te amo tanto... Felicidades, Sir papá", escribía Romeo; mientras que Cruz compartía imágenes del momento en el que se puede ver a Harper cogida de la mano del futbolista.

También le acompañaron sus padres, Ted y Sandra, quienes han visto a su hijo cumplir todos sus sueños. La ausencia de Brooklyn, ha sido una de la más comentada, quien de nuevo no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.