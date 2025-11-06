De duquesa a actriz: el silencioso regreso de Meghan Markle a la gran pantalla

Aunque parezca mentira, sobre todo después de los últimos años en los que ha estado envuelta en el lujo de la Casa Real para pasar al otro lado del océano y vivir una vida independiente (si estar exenta de las polémicas), parece que Meghan Markle esta dispuesta a regresar a su faceta como actriz, la que le catapultó al estrellato. La duquesa de Sussex ha decidido volver a ponerse delante de las cámaras. Y lo ha hecho en silencio… hasta que el secreto se filtró.

Según adelantó The Sun, Meghan participará en la película Close Personal Friends, una comedia dirigida por Jason Orley, que se rueda estos días en Pasadena, Luisiana. En el reparto figuran nombres de primer nivel como Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Aunque su intervención será breve, su aparición no ha pasado desapercibida. Fuentes del equipo aseguran que Meghan se mostró "cercana y muy natural" durante las grabaciones. "Parecía contenta, relajada, con ganas de disfrutar del rodaje", explican. La película gira en torno a dos parejas, una famosa y otra anónima, que entablan una amistad inesperada en California. Aunque aún no tiene fecha de estreno, su rodaje ya ha causado revuelo en Hollywood por el inesperado regreso de la duquesa, una publicidad que no se esperaban recibir y menos tan rápido.

"Es un paso importante para ella, una forma de volver poco a poco a lo que más le gusta", explicaba una persona del entorno de la actriz. En cuanto a la reacción del príncipe Harry a esta decisión, para posible sorpresa de muchos, según las mismas fuentes, Harry no solo aprueba la decisión, sino que la anima a seguir su instinto: "Él quiere que haga lo que la haga feliz".

Una década lejos del foco interpretativo

La duquesa de Sussex, que desde su salida de Suits hace casi 10 años cambió los guiones de televisión por los protocolos reales, ha decidido recuperar su faceta de actriz. Lejos de los palacios, Meghan apostó por crear una nueva vida en California junto al príncipe Harry, donde ha estado inmersa en sus proyectos personales lo más ajena posible a las polémicas que rodean en la actualidad a la Casa Real Británica.

Uno de sus grandes proyectos, su pódcast Archetypes, en colaboración con Spotify, generó gran expectación pero no logró el éxito que esperaban y con ello, la continuidad del formato. Más tarde llegó el acuerdo con Netflix, donde Harry & Meghan arrasó en su estreno, aunque los proyectos posteriores no tuvieron el mismo impacto y el contrato finalizó el pasado julio. También probó suerte con Con amor, Meghan, un formato más personal que mostraba su día a día entre recetas y charlas con amigos, pero tampoco terminó de consolidarse.

Ahora, con los grandes contratos agotados, Meghan parece haber optado por algo más genuino: volver a hacer lo que realmente le apasiona. "Es una forma de reconectar con una parte de sí misma que había dejado aparcada", explica una fuente cercana a la producción.