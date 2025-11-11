La "impulsividad" que llevó a Morata y Alice Campello a separarse tras la Eurocopa: "Los dos estábamos medicados"

Era verano de 2024, la selección acababa de ganar la Eurocopa y, entre los momentos más comentados, además las cientos de jugadas que se quedaran en la memoria de todos los españoles, como si reviviéramos otro de los besos más especiales del Mundial de 2010, ahora con otros protagonistas estaba el beso entre Álvaro Morata y Alice Campello en pleno campo, símbolo del amor y el apoyo incondicional que demostraron en cada partido. Sin embargo, la felicidad duró poco: en agosto, la pareja anunciaba su separación tras ocho años juntos y cuatro hijos en común. La noticia sorprendió a todos, sobre todo por las idílicas imágenes que habían mostrado apenas unas semanas antes a todos sus seguidores.

Cinco meses después, la historia dio otro giro de 360 grados. A comienzos de 2025, Morata y Campello decidieron darse una segunda oportunidad. Ahora viven en Turquía, donde el delantero forma parte del Galatasaray, y tratan de mantener su vida familiar lejos de la exposición mediática que tanto les ha acompañado los últimos años. Si embargo, Alice ha querido abrirse y contar cómo vivieron aquel difícil capítulo.

En una conversación con Laura Escanes, la influencer italiana ha querido sincerarse de forma pública y por primera vez sobre su ruptura y el proceso que la acompañó durante esa difícil decisión. "Hay gente a la que le sorprendió que pasáramos de un beso de película en la Eurocopa a separarnos un mes después. Pero no siento que lo que publicábamos fuera mentira. Nuestro amor es el más grande que existe, solo que, en ese momento, los dos estábamos medicados", confesó.

Repite en todo momento que fue algo completamente excepcional y que les empujó a tomar decisiones precipitadas: "Cuando tú tomas medicamentos, hay veces que no lo gestionas del todo bien y te hace efectos... No estábamos bien personalmente con nosotros mismos", sentencia. "Tuvimos una impulsividad que no era normal. En otra situación normal de la vida no se hubiera gestionado así, ni se hubiera tomado una decisión así", aclara. Además añade que el posparto de su hija Bella fue especialmente complicado y que ambos atravesaban una etapa emocional delicada. "Me da mucha pena que la gente piense que nuestro amor no era verdadero. Álvaro ha dedicado su vida entera a hacerme feliz" remarcaba de forma honesta y tranquila.

Sus comunicados anunciando el fin de la relación, rompieron con la imagen perfecta que muchos tenían de la pareja. Después de años compartiendo momentos felices en redes sociales como viajes, celebraciones y una familia ejemplar, Alice ha querido reivindicar la realidad detrás de una polémica de estas características, algo que Laura también ha apoyado y ha reconocido que le daba "pena" que tenga que justificar, a lo que la modelo contestaba "Me da pena que tengas que justificarte", a lo que la modelo contestaba: "a mí también. Pero si lo digo es porque me duele mucho que se haya podido pensar algo de él que no es".

La reconciliación, aunque en menor medida por la distancia que les separa geográficamente de la mayoría de sus seguidores, también se ha vivido públicamente. Hace apenas unas semanas, Alice felicitó a Morata por su cumpleaños con un mensaje que reflejaba esa ternura que siempre han mostrado en redes: "Muchas felicidades, corazón con patas. Eres un ejemplo para tus hijos y para mí. Vas a ser siempre mi hogar", un pequeño gesto de amor entre ambos que aunque tras su reconciliación son menos habituales, de vez en cuando aprovechan para mostrar a sus seguidores la gran familia que son.