Cayetano Rivera y las diferentes versiones de un mismo suceso

Las revistas han llegado a tiempo de contar que Cayetano Rivera invadió una rotonda y se estampó contra una palmera en la noche del domingo mientras circulaba, parece ser que a velocidad mayor de la permitida, por las inmediaciones de su casa de Alcalá de Guadaira.

Aunque desde ese momento las informaciones han sido confusas y las explicaciones de su abogado todavía más, en Hola han incluido las primeras declaraciones del torero, que se contradicen, y de qué manera, con el atestado policial que ya está llegando a las redacciones.

Cayetano argumenta que los periodistas nos hemos inventado que dio positivo en el test de alcoholemia, que, según el informe policial, no llegó a ejecutarse nunca porque el torero se negó en reiteradas ocasiones. Y explica su marcha de la escena del crimen: "La Policía vino a casa porque fue en la entrada a mi urbanización. Con el golpe, estaba aturdido y fui a sentarme, pero no di positivo". Explican que no es lo más normal irse a casa después de protagonizar un suceso de este tipo.

Desobediencia y delito contra la seguridad vial. Son las dos acusaciones que podrían caerle a Cayetano, que lleva unos meses "despistado" y, como dice Semana en portada, "en el punto de mira" por sus encontronazos con la ley. En cualquier caso merece la pena ver en Hola o en Semana las fotos de cómo quedaron la rotonda, el coche y la palmera.

Eva González celebra su cumpleaños con Nacho

En la página siguiente a la información sobre Cayetano Rivera vemos a Eva González paseando con Nacho Llanos, el empresario sevillano con el que sale desde hace unas semanas y con el que acaba de celebrar su 45 cumpleaños.

La modelo es muy discreta, a veces demasiado, con todo lo que afecta a su vida privada, y de momento no ha hecho ningún tipo de declaración sobre lo que le ha ocurrido al padre de su hijo. Tampoco se espera que lo haga.

Irene Rosales recupera la sonrisa junto a Guillermo

Diez Minutos lleva a portada una fotografía de Irene Rosales besando de manera apasionada a Guillermo en la misma semana en la que su ya ex, Kiko Rivera, ha acudido a la televisión para sugerir que podría haberle sido infiel. Le dijo la sartén al cazo.

En las imágenes vemos a la pareja muy cariñosos paseando por Sevilla y manteniendo una conversación sesuda en la que parece que él llega incluso a consolarla.

Su excuñada, Isa Pantoja, también es consolada por Asraf desde las páginas de Lecturas. Poco se habla de esta pareja y parece que están haciendo lo imposible porque no sea así.

Tana Rivera, enamorada de nuevo

Semana dedica recuadrito en portada a Cayetana Rivera, que ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura el pasado verano con Manuel Vera.

Vemos varias imágenes en la revista de la hija de Eugenia Martínez de Irujo entrando en el portal de la casa de su novio, que carga su maleta "como todo un caballero". Ella tiene un apartamento en Liria pero pasa mucho tiempo en el piso de él, ubicado en el centro de Madrid.

Se llama Álvaro, es mayor que ella y trabaja como "alto ejecutivo" de una empresa española. Es aficionado a los toros y al golf y ya se han dejado ver juntos en la plaza de toros de Las Ventas, aunque no se lo ha presentado todavía a su familia.

Raphael y la mala leche que nos mueve

Hola dedica su portada a Raphael cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del linfoma cerebral que le obligó a retirarse durante unos meses para operarse y del que ya está completamente recuperado. Con sonrisa de oreja a oreja, el cantante relata a la revista "su vida de leyenda" unos días antes de volar a Las Vegas para recibir el Grammy Persona del Año 2025.

El artista tiene una edad en la que ya puede permitirse decir lo que le da la gana. De hecho reconoce que "la edad es como la mala leche. Y ser mayor tiene bastante mala leche". De ahí que ni se plantee bajarse del escenario: "Yo pienso en subirme cada día. Me demuestro que puedo y digo 'hala, hecho'. Mientras quede garganta quedará Raphael".

Juan Urdangarín, fotografiado de nuevo con su nueva novia

Hola y Diez Minutos vuelven a compartir fotos del hijo mayor de la infanta Cristina con su nueva novia, esta vez tomadas en Miami, ciudad a la que han viajado por motivos laborales. Los dos trabajan en el E1 Series, una competición de lanchas eléctricas que dirige Alejandro Agag.

Vestidos con el uniforme corporativo, camisa blanca arriba y pantalón y falda negros abajo, Juan y Sophia Khan pasean por el circuito mientras ríen y charlan. Esta vez no hay besos ni abrazos, aunque Hola habla de "mucha química". En la competición han coincidido con Will Smith o Marc Anthony, y con Rafa Nadal, que debutaba como propietario de su propio equipo, Team Rafa.

Cóctel de noticias

Lurence Debray se homenajea a sí misma en París. La autora ha presentado "Reconciliación" en la capital francesa rodeada de amigos y familiares. El libro ya va por la segunda edición en el país galo. La escritora asegura que Juan Carlos I está siguiendo muy de cerca el programa de presentación. En lo emocional, no en lo físico, quiere decir.

Roca Rey posa por primera vez en una gala con Marina Díaz, su novia. Es su manera de hacer oficial su noviazgo en Perú, país al que ha viajado para encerrarse con seis toros en el décimo aniversario de su alternativa.

Anita y Montoya se dan una nueva oportunidad. Aunque ellos hablan de amistad, Diez Minutos les ha cazado besándose en Madrid, ciudad en la que han compartido techo. Leemos en la revista que cenaron juntos en el reservado de un restaurante y que allí se mostraron muy apasionados. Tanto que Anita terminó tomándose el postre sentada en las rodillas de su chico.

Patricia Cerezo se casa con Kiko Gámez. Hola lleva a portada el futuro enlace de la periodista, que lleva cuatro años de noviazgo con este empresario con el que recuperó la ilusión después de divorciarse de Ramón García. Todavía no hay fecha para la ceremonia, que será íntima.

Antonio Matos recuerda a Caritina Goyanes el día que hubiera cumplido 48 años. El empresario rinde homenaje a su esposa en Hola con una entrevista en la que recuerda su vitalidad y la alegría que irradiaba. "Nuestros hijos son su mejor legado.

Lo de Courtney Cox. Hola publica tres fotografías de la protagonista de Friends dándose un chapuzón en el Pacífico frente a su casa de Malibú y dejándonos claro que sus 61 años no son un impedimento para tener un cuerpo espectacular. La revista juega además con la imagen de la página anterior, en la que vemos a Margaret Qualley, que tiene la mitad de años y que también está muy bien, aunque el mérito sea algo menor. La maquetación final parece un homenaje a la película La sustancia.

Rosalía con plumas, Rosalía en la alfombra roja, Rosalía con Aitana o Rosalía sola. Las revistas se rinden al fenómeno musical del otoño y le dedican reportajes.