Genoveva Casanova gana la demanda a 'Lecturas' por sus fotos con Federico de Dinamarca

Golpe judicial para la revista Lecturas. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha dado la razón a Genoveva Casanova en la demanda que interpuso contra la publicación por el reportaje en el que se la relacionaba con Federico de Dinamarca. La sentencia condena a la revista dirigida por Pliego a pagar una indemnización de 175.000 euros a la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo.

El proceso judicial se celebró el pasado mes de septiembre en los juzgados de Plaza de Castilla, y su resolución supone un varapalo para el grupo editorial RBA, responsable de la cabecera. Casanova reclamaba inicialmente un millón de euros por daños a su honor y su intimidad, aunque el tribunal ha fijado una cantidad muy inferior, aunque todavía "considerablemente alta", según fuentes cercanas al caso.

Según ha trascendido, la defensa Genoveva centró su argumentación en el impacto que tuvo la portada de Lecturas publicada en noviembre de 2023. En ella, la revista afirmaba que "Federico de Dinamarca había pasado la noche en el domicilio de Casanova", junto a una fotografía de ambos paseando por Madrid. La demanda también incluía las informaciones y artículos posteriores publicados tanto en la edición impresa como digital, entre ellos los firmados por la periodista Pilar Eyre, quien también testificó en el juicio.

El juez ha considerado que, aunque se trata de personajes públicos y las imágenes fueron tomadas en lugares públicos, la revista vulneró el derecho a la intimidad de Casanova al publicar afirmaciones "no suficientemente contrastadas" y al mantener durante semanas una narrativa especulativa sobre una supuesta relación sentimental.

La sentencia, que aún no es firme, puede ser recurrida. De hecho, fuentes de la defensa de Lecturas han confirmado que ya trabajan en la presentación del recurso con el objetivo de reducir los daños económicos para la publicación. Este caso se suma a otros procesos recientes que reabren el debate sobre los límites entre el derecho a la información y la protección de la vida privada de los personajes públicos.