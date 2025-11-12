Paris Jackson muestra las secuelas de las drogas: "No consumáis drogas, chicos"

Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, ha conmovido a sus seguidores al compartir las consecuencias físicas que le dejó su pasado con las drogas. En un vídeo publicado en TikTok, la cantante y actriz estadounidense, de 27 años, mostró que tiene el tabique nasal perforado, una lesión provocada por el consumo de sustancias.

"Es por lo que vosotros creéis que es. No consumáis drogas, chicos", advierte la artista mientras, con la linterna de su móvil, enfoca el interior de su nariz y deja ver el orificio que se ha formado. En el clip, Jackson explica que padece lo que se conoce médicamente como un "tabique perforado", lo que le produce un silbido audible al respirar.

La intérprete de Wilted – su único álbum hasta la fecha, lanzado en 2020— reconoció que su adicción "casi le arruina la vida". Además, revela que lleva seis años sobria y no quiere someterse a una cirugía plástica o intervención porque tendría que tomar pastillas y medicación.

Esta no es la primera vez que Paris se sincera sobre su lucha contra las adicciones. En enero de 2025, compartió en Instagram un mensaje celebrando cinco años de sobriedad, en el que admitía abiertamente haber sido "alcohólica y adicta a la heroína". "Decir que estoy agradecida sería quedarme corta. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, hacer música y disfrutar de mis animales", escribió entonces.

A lo largo de los años, la hija mediana del "rey del pop" ha hablado sin tapujos sobre sus problemas de salud mental, incluidos episodios de depresión e intentos de suicidio durante su adolescencia. "Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima y pensaba que no merecía vivir", confesó en una entrevista con Rolling Stone en 2017.

Hoy, Paris Jackson utiliza sus redes sociales para concienciar sobre los peligros del consumo de drogas y la importancia de buscar ayuda. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en mi caso las drogas me destruyeron. Si puedo evitar que alguien más pase por lo mismo, habrá valido la pena contarlo", concluyó en su mensaje.