David Bustamante explica cómo ha perdido 20 kg comiendo más que nunca

David Bustamante es un hombre completamente renovado. El cantante sorprendió el pasado mes de octubre con su espectacular cambio físico, tras una etapa en la que engordó tras decidirse a dejar de fumar. Espectacular y con unos abdominales bien definidos, el exmarido de Paula Echevarría está feliz y no dudó en compartir cómo ha perdido 20 kg en el programa La Revuelta de TVE.

"Cuando ven a alguien débil o en un momento más gris, lo que hacen es ponerle un pie en el cuello. No hay nada más triste en esta vida que ser cruel y ruin y cobarde", confesó, abriéndose sobre cómo le hacían sentir las críticas sobre su peso. "No como dulces. Como muy bien, como más que nunca, pero llevo un tipo de alimentación muy saludable. Me dan pena todos los animales; prefiero no pensarlo. Como mucho pescado", aseguró en el programa de Broncano.

El secreto, además, está en llevar adecuadamente una rutina. "He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día", confirmó el artista, que goza de buena salud ahora que está inmerso en su gira 'Inédito Tour'.

Al cuidado de la alimentación se suma el ejercicio físico, tan necesario no solo para vigilar el peso sino para mantenerse fuerte. "Me pongo el despertador a las 7:30 horas pero me levanto todos los días entre las 5 y las 6 y hago una caminata de una hora en ayunas. Después me voy al gimnasio, desayuno y luego al estudio con los músicos", explicó sobre su rutina de ejercicios, que comparte con sus seguidores para animarles a llevar un mejor estilo de vida.