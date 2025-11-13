Kim Kardashian, de las malas críticas y el suspenso en abogacía a multimillonaria récord con Skims

Kim Kardashian, está en boca de todos pero no precisamente por el éxito en sus dos nuevos proyectos. Después del estreno de su nueva serie de Ryan Murphy, Todas las de la ley, la empresaria ha vuelto a ser tendencia en redes sociales.

La serie cuenta cómo un grupo de abogadas deja un bufete enteramente masculino para fundar el suyo propio, uno que se ocupe de asuntos exclusivamente femeninos, sin embargo, la crítica no le ha dejado en muy buen lugar, es lo que muchos califican ya "la peor serie del año".

Su deseo de ser abogada no se traduce simplemente en la pequeña pantalla, y aunque los más fans de la influencer ya conocen esta faceta, para muchos puede ser desconocida. Kim Kardashian lleva 6 años intentando aprobar los exámenes de la carrera para ejercer como abogada penalista, estudios que se le resisten y, como ella misma ha publicado, ha vuelto a suspender.

"Bueno… todavía no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión. Llevo seis años en esta carrera de derecho y sigo totalmente comprometido hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación. Gracias a todos los que me han apoyado y animado a lo largo de mi camino hasta ahora. No alcanzar la meta no es un fracaso, es combustible. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vamos!!!!!!!!!!!", escribía a través de sus historias de Instagram.

Parece que tanto en la pequeña pantalla como en la realidad, el ejercicio de la abogacía se le resiste, incluso "los astros" no le han dado resultado, ya que Kim, publicaba a través de Tik Tok un video en el que explicaba que hasta había recurrido a videntes para saber si aprobaría el examen. Según explicaba, las cuatro predicciones de distintos videntes fueron idénticas. "Kim, tú aprobarás", le dijeron hasta cuatro veces. "¡Todos decían puras tonterías!" explicaba visiblemente enfadada.

Aunque estos reveses anímicamente puedan haberle pasado factura, estos no se demuestra en su patrimonio. Tal y como ha publicado la revista Forbes, el miércoles su empresa de ropa Skims anunció que había recaudado 225 millones de dólares en nueva financiación, lo que eleva su valoración a 5.000 millones de dólares y añade 200 millones de dólares a la fortuna de Kardashian, teniendo un patrimonio neto de 1.900 millones de dólares. Estos datos se traducen en que hoy Kim Kardashian es más rica que nunca.