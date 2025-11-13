La nueva serie de Ryan Murphy, Todas las de la ley, cuenta cómo un grupo de abogadas deja un bufete enteramente masculino para fundar el suyo propio, uno que se ocupe de asuntos enteramente femeninos. El resultado es un espectáculo de romance y lujo tan desnortado, imposible y kitsch que acaba mereciendo un vistazo... aunque por las razones equivocadas.

La serie está disponible en Disney+ y ya se ha hecho famosa por su calificación de un 0% por ciento en Rotten Tomatoes, algo que debe importar más bien poco a un totalmente autoconsciente del patinazo Ryan Murphy, que se deja llevar aquí por sus más bajos instintos sin ningúna medida.

En un nuevo vídeo para @LDCultura, el canal de Youtube de Libertad Digital y esRadio, Juanma González te cuenta más de esta serie que duele a los ojos, oídos e intelecto, pero que de alguna manera resulta llamativa.