El ganador del Oscar, Billy Bob Thornton, criticó a las celebridades que convierten las galas de premios en tribunas para sus opiniones políticas, instando a las estrellas a "atenerse a lo que es" y agradecer a quienes les otorgaron el honor en lugar de pronunciar discursos con fines políticos.

Lo hizo en el polémico podcast de Joe Rogan, donde Thornton, que protagoniza la exitosa serie The Landman del creador de Yellowstone, Taylor Sheridan, sobre trabajadores del negocio petrolífero, confesó que ya no le "importan los premios" y que ya tiene "bastantes" de cuando "todavía los premios tenían cierto valor".

"En estos días los veo algo así como: 'Ah, vale, vamos a ir allí y comer pechuga de pollo seca y judías verdes, ya sabes, y escuchar a la gente subirse allí y pontificar sobre lo geniales que son'".

Thornton, de 70 años, matizó que reconoce los premios y se siente alabado por ellos, pero a la vez criticó a las celebridades actuales que "No vayas ahí a hablar de salvar a los tejones de Wisconsin ni nada por el estilo, ¿sabes a lo que me refiero? Y la gente discutiría y diría: "Bueno, no, porque tengo voz y porque todo el mundo me conoce. Esta es una gran plataforma".

El actor y director propuso otra forma de hacerlo: "Si tienes mil millones de dólares y quieres salvar a los tejones, ¡sálvalos de una vez! —señaló—. Es decir, tienes dinero de sobra para salvar a los tejones, créeme. No te va a afectar mucho el presupuesto".

Thorton aseguró igualmente que le vino bien alcanzar el éxito en la madurez. "Si hubiera ganado el Oscar a los 21 años, ¿quién sabe lo que habría hecho?"

Antes de ganar el Oscar por El otro lado de la vida ya tenía una extensa trayectoria como músico que le ayudó a gestionar su fama en Hollywood, incluida su relación con otra estrella como Angelina Jolie. "Haber crecido como músico me ayudó a prepararme para algunas cosas porque podíamos ser héroes locales, a veces como músicos o a nivel regional. Pero de todas formas fue una pasada".