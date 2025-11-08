'Misery' (1990), la adaptación de Stephen King que sigue atándote a la cama

En compañía del escritor y guionista Ciro Altabás, que presenta su libro Cabezazos en el teclado (precisamente sobre anécdotas de escritores) los chicos de Par-Impar conversan sobre la archiconocida Misery, una de las primeras adaptaciónes de Stephen King bien valoradas por la crítica, quizá por no pertenecer única y exclusivamente al terror. El film, no obstante, deja marca por una aterrorizante Kathy Bates como la enfermera Annie Wilkes, uno de los iconos del thriller y el horror de los 90.

En este nuevo podcast de esRadio, Dani Palacios y Juanma González desgranan todos los secretos de la película que dio un Oscar a Kathy Bates y lo relacionan con otros títulos del escritor, ahora de acualidad gracias al estreno de otras adaptaciónes como It. Bienvenidos a Derry, La vida de Chuck o La larga marcha.

No te pierdas este nuevo programa de Par-Impar sobre Misery, la historia de un escritor de novelas románticas -trasunto del propio King- secuestrado en medio de una tormenta de nieve por una aparentemente apacible enfermera que cuida de sus heridas tras un accidente de coche. Es el principio del terror: la mujer es una fan fatal de sus novelas de Misery y torturará a su ídolo para que la novela salga como ella quiere....

