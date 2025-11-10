Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra. Es el argumento de Bugonia, la nueva colaboración del griego Yorgos Lanthimos con Emma Stone y un grupo de actores ya habituales en su filmografía como Jesse Plemons.

Juanma González comenta para el canal @LDCultura las particularidades de este nueva mezcla de comedia negra y thriller para tiempos conspiranoicos que podría hacer un gran programa doble con Eddington, de Ari Aster. Deja tu comentario y sigue el canal para nuevas actualizaciones, y no te olvides de dar también like.

Una comedia que juega con lo ridículo y lo metafisico para parodiar unos EEUU extremos, donde el activismo, las grandes compañias y la paranoia forman un todo indistinto e indistinguible. ¿Es Bugonia el retorno de los extraterrestres al cine americano?