La serie Tulsa King, uno de los emblemas televisivos de Paramount, afronta momentos tempestuosos a poco de empezar el rodaje de su temporada 4. La serie que protagoniza Sylvester Stallone, un gangster que tras salir de la cárcel llega a Tulsa decidido a convertirse en el líder del crimen, ha despedido a nada menos que 26 miembros del equipo técnico (incluyendo al doble del propio Stallone) sin que nadie lo esperase.

Una maniobra muy poco habitual en tanto la serie estaba a punto de comenzar a rodar su cuarta temporada, y que tuvo lugar sin apenas previsión. El despido afecta a todos los apartados detrás de las cámaras, desde fotografía, peluquería, maquillaje, producción, sonido…

Freddie Poole, doble de acción de la estrella de la serie durante nada menos que 14 años, también ha perdido su trabajo en la ficción del creador de Yellowstone. Y en un comunicado a Deadline, resume lo inesperado de los acontecimientos: "Siento mucho lo que le está pasando a la comunidad cinematográfica de Atlanta, tal como sucedieron las cosas (…) Llevo 30 años en este negocio y he participado en series durante varias temporadas, y nunca había visto este tipo de rotación de personal". Otros empleados allegados a Stallone se enteraron del despido por amigos, sin notificación empresarial.

Todo ello se une, o prolonga, la salida igualmente súbita del creador de la serie, el inmensamente productivo Taylor Sheridan, que no ha renovado su contrato con Paramount en beneficio de un nuevo y millonario salto a NBC Universal. El primer estudio, en medio de un proceso de fusión, habría "dejado caer" igualmente a 1.000 empleados.

Los motivos en cuanto a Tulsa King, informa Deadline, no serían económicos, y se trataría de una acción relacionada con una renovación de plantilla dentro del equipo de la serie. Los profesionales serán, por tanto, adecuadamente sustituidos al no tratarse de un recorte presupuestario.

La serie de Paramount+ que en España está disponible en la plataforma SkyShowtime (donde ocupa actualmente el número uno en la lista de series más vistas) será regida a partir de ahora por Terence Winter, showrunner de la primera temporada de la serie. Posteriormente se unió al equipo como guionista y productor ejecutivo para la segunda temporada, pero no regresó para la tercera.