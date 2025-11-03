Londres prohibe los anuncios de vodka de Ricky Gervais y éste reacciona: "Putos cobardes"

Ricky Gervais ha reaccionado a la prohibición de las autoridades de Londres de sus anuncios del vodka Dutch Barn, firma de la que es copropietario y en cuyos carteles en el Metro subterraneo de la ciudad aparece con una humorística frase promocional de "un día estarás bajo tierra de verdad" y "no olvides tu chaleco antipuñaladas".

"No hay nada malo" en los anuncios, asegura un enfurecido -y a la vez divertido- Ricky Gervais, que asegura que esos anuncios están "hechos para el Metro" y no tratan de animar a la gente a beber más alcohol de la cuenta. En el caso del segundo anuncio, la polémica pone de relevancia el problema de los delitos con arma blanca en Londres, cuya alcaldía recae ahora mismo sobre Sadiq Khan, a quien se ha acusado de tolerancia con los mismos.

And another one bites the dust 😂 https://t.co/fOFwjAfODj pic.twitter.com/6DoW5ZJlLd — Ricky Gervais (@rickygervais) October 28, 2025

"¿Creeis que esa es mi actitud? ¿Que la vida es corta y deberíamos beber hasta el exceso?", dice con ironía a la cámara, sin evitar su habitual y malévola sonrisa. El polémico cómico, famoso por su discurso en los Globos de Oro contra las élites de Hollywood y su humor desafiante con la correccion política, carga contra los censores londinensesde TFL (Transport for London) que han "prohibido sus vallas": "Oh, Dios mío, sois unos putos cobardes".

Gervais, creador de las series The Office y After Life, asegura no tener nada en contra de las limitaciones a la hora de publicitar alcohol por sus consecuencias negativas, sino contra la censura incluso en circunstancias de humor: "No está permitido decir que el alcohol es bueno para ti, que te hace sentir confianza o me hace sentir atractivo. Y eso está bien", asegura para contextualizar sus palabras, que corren como la pólvora por redes sociales y hacen pensar en qué anuncio es realmente el censurado.

Angry from Hampstead 😂 pic.twitter.com/vXwxcrfq7z — Ricky Gervais (@rickygervais) November 2, 2025

"Estos anuncios nunca se presentaron a TfL ni a sus socios publicitarios para su consideración. Se han aceptado otras propuestas creativas para Dutch Barn, que ya se están emitiendo en nuestra red", ha asegurado al respecto Transport for London al diario Metro.

Gervais continúa en redes sociales comentando que sin embargo tiene que soportar publicidad institucional en su portátil, como "un anuncio del Gobierno en mi ordenador contando todos los peligros del alcohol".

"Así que vamos a hacer esto. Que les jodan. ¿Ok? Os lo voy a vender directamente a vosotros. Id a la web, apuntaos a la lista de correo y podéis ganar suministro durante años de Dutch barn. Y también salvamos burros. Así que salva burros, jode a los censores", concluyó Gervais, promocionando también sus inversiones en defensa de los animales.