Pennywise vuelve a salir de las alcantarillas de Derry en It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de la célebre película adaptada de la mastodóntica novela de Stephen King, en una historia repleta de homenajes al autor y, sobre todo, una sorprendente cantidad de sangre que no desmerece a las películas.

Ambientada en el universo de IT (Eso) de Stephen King, It. Bienvenidos a Derry se basa en la novela "IT" de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas "IT" e "IT: Capítulo dos".

Todo en It transmite sensación de familiaridad a los ans del escritor, pero el nivel de producción de la serie hace que nadie aquí se ponga límites. Todo el mundo habla en redes sociales del desenlace sorpresa del primer capítulo, y también de alguna terrorífica secuencia del capítulo dos estrenado por HBO Max de manera excepcional el pasado viernes, con motivo de la Noche de Brujas.

Todo esto te lo cuenta Juanma González en un nuevo vídeo para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio decidado a los primeros capítulos de esta serie que supone todo un homenaje a la ciencia ficción y el terror de los 50 (no en vano, la ambientación es la misma que la de la novela).