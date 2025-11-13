Oscar Casas dedica su premio a "las mujeres que le inspiran": "Ana, te quiero"

Que Oscar Casas y Ana Mena son una de las parejas del momento no cabe ninguna duda. Desde que a principios de diciembre de 2024 unas imágenes de Ana Mena y Óscar Casas besándose apasionadamente por las calles de Madrid confirmaban lo que se había convertido en un secreto a voces, han sido una pareja discreta en su intimidad pero sin ocultar lo inevitable.

Se conocieron en el rodaje de la película "Ídolos" y como ya hemos visto en alguna que otra ocasión, la realidad ha superado a la ficción y su química traspasó la pequeña pantalla para convertirse en una preciosa historia de amor que no ha dejado de afianzarse en el último año.

Aunque en un primer momento intentaron mantener su relación alejada de los focos, con el paso de los meses es cada vez más habitual que ambos presuman con naturalidad de lo felices que están juntos. Así, este verano dieron un paso al frente y compartieron varias imágenes de sus paradisíacas vacaciones en Costa Rica junto a los hermanos del actor y la novia de Mario Casas, Melyssa Pinto.

Y hace varias semanas Óscar se convertía en el "compañero de rodaje" perfecto de Ana en el rodaje del videoclip de su canción "Lárgate", cuando de lo más caballeroso no dudó en coger en brazos a su novia para que no se manchara durante una escena en una granja.

@iamanamena un rodaje con un muerto, un caballo loco y muchas gallinas 🤠 jejjeje ♬ original sound - Ana Mena

A pocos días de celebrar su primer aniversario, la pareja ha vuelto a dejar constancia de lo felices que se encuentran asistiendo juntos a la entrega de los premios Glamour Women of the Year 2025 que se han celebrado este miércoles en Madrid.

Aunque no han posado juntos en el photocall, en el interior de la gala sí que se les ha visto ocupando la misma mesa y derrochando gestos de complicidad. Sin embargo, el momento cumbre de la noche llegó de las manos de Oscar, quien subió al escenario para recoger su reconocimiento como 'Hombre del Año'. Su discurso se lo dedicó "a las mujeres que le inspiran cada día".

El galardón se lo dedicó a su madre, "el pilar más grande que tengo", sin olvidarse de otra de las mujeres de su vida, a quien también dedicó unas preciosas palabras: "La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Ella es una niña preciosa" ha confesado refiriéndose a la cantante malagueña. Los aplausos llegaron cuando al terminar su frase dijo abiertamente y entre el público "Ana te quiero". Visiblemente nervioso, Oscar se tocaba el pelo y Ana le miraba sonriendo, intentando responder así a los aplausos del público.

También ha aprovechado para alabar su faceta de "artista" y adelantando que "está haciendo un disco precioso que la gente va a flipar bastante". "Siempre en todo lo que la puedo apoyar, siempre feliz" decía sincero.

Tan enamorado está que, aunque asegura a Europa Press que todavía es pronto, no ha dudado en revelar cuántos hijos le gustaría tener a él después de que su hermano Mario haya desvelado que quiere tener familia numerosa. "Bueno, yo todavía no lo he pensado en eso, pero sí me gustaría tener como 12" ha expresado entre risas.