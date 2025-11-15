Trágica muerte de Encarnita Polo: investigan si fue estrangulada por un compañero de residencia

El mundo de la música y el espectáculo en España se encuentra de luto y conmocionado tras el trágico fallecimiento de la icónica cantante y actriz Encarnita Polo, quien murió este viernes a los 86 años en Ávila.

La noticia, confirmada por su hija en un comunicado, ha pasado de ser un simple obituario a un complejo caso de sucesos, ya que la Brigada Provincial de la Policía Judicial ha abierto una investigación por muerte violenta en la residencia de ancianos donde residía la artista.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que la artista, célebre por su hit "Paco, Paco, Paco" en los años sesenta y setenta, fue presuntamente agredida por otro residente del centro, lo que habría causado su muerte por estrangulamiento, según los primeros indicios policiales.

La hipótesis policial

El fallecimiento de Encarnita Polo se produjo este viernes, 14 de noviembre, en la Residencia Decanos de Ávila, donde la cantante había pasado sus últimos años, alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, lo que inicialmente pudo haberse interpretado como una muerte natural, dadas su edad y los problemas de salud que enfrentaba (había superado un cáncer y había sufrido reveses económicos, como el fraude de las preferentes de Bankia), se tornó en un asunto criminal.

Según las informaciones preliminares, la cantante fue presuntamente estrangulada por un compañero de la residencia, también un octogenario. La hipótesis que maneja la Policía apunta a que el presunto agresor podría estar afectado por algún problema de salud mental. Se ha reportado que este residente no había mostrado previamente comportamientos violentos, lo que añade un matiz de inesperada tragedia al suceso. El sospechoso ha sido ya ingresado en un servicio de Psiquiatría.

Aunque inicialmente hubo un informe que mencionaba que la muerte pudo haber sido accidental sin sospechas de violencia, las últimas y más consistentes informaciones de fuentes policiales y medios nacionales apuntan firmemente a la investigación por muerte violenta. La policía continúa realizando las pesquisas pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este dramático desenlace.

Su familia pide respeto

Su hija, Raquel Waitzman Polo, confirmó el fallecimiento a través de un emotivo comunicado dirigido a sus allegados, pidiendo al mismo tiempo respeto y privacidad en estos momentos de inmenso dolor.

"Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido en Ávila y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño," reza el mensaje. "Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único."

Pidiendo respeto por la memoria de la fallecidoa, la familia ha dejado claro que no habrá declaraciones públicas ni se concederán entrevistas sobre el asunto, solicitando vivir el duelo "en silencio y en paz".

El impacto de su muerte violenta ha provocado una oleada de condolencias en el ámbito cultural, que recuerda con cariño a la mujer que, con su arte, puso a bailar a todo un país. El caso se mantiene bajo secreto de sumario mientras la policía trabaja para cerrar la investigación y determinar las responsabilidades judiciales derivadas de esta lamentable tragedia.

Un legado inolvidable

La trágica forma de su muerte no debe eclipsar la rica trayectoria artística de Encarnita Polo, una figura pionera en la fusión del flamenco con el pop español de los años 60 y 70.

Nacida en Sevilla en 1939, se trasladó a Barcelona de niña. Tras iniciar su carrera en la copla, su vida profesional dio un giro en los sesenta. Por consejo, incluso, del mismísimo Charles Aznavour, se decantó por la música ligera y cosechó grandes éxitos que la convirtieron en una estrella internacional, actuando en Italia (donde ganó un premio de la RAI) y debutando en el cine junto a Domenico Modugno en Scaramouche (1965).

Junto a su entonces marido, el compositor argentino Adolfo Waitzman, popularizó temas inolvidables como "Pepa Bandera" y, sobre todo, "Paco, Paco, Paco" (1969), que se convirtió en un himno y un número uno en las listas. Su voz y personalidad marcaron a varias generaciones, dejando una huella indeleble en la cultura popular española.