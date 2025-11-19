La noticia cayó como un pequeño terremoto emocional en el mundo del cine y la televisión: Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja más reconocible del audiovisual español, han decidido poner fin a su relación sentimental después de 13 años juntos. La reacción inmediata fue la esperable: sorpresa, nostalgia y una avalancha de teorías en redes.

Durante días han circulado rumores de todo tipo desde nuevas parejas o terceros en discordia hasta nombres propios que aparecían y desaparecían, pero lo cierto es que fuentes cercanas a "los Javis" insisten en lo mismo: no hubo un momento explosivo, ni el "drama" que se ha leído por redes sociales, ni un final abrupto. Solo un cambio que llegó poco a poco, casi de forma natural, dos personas que crecen en direcciones distintas sin dejar de quererse.

Tras una semana de especulaciones, ha sido Ambrossi quien se ha encargado de rebajar la tensión. Con su tono tranquilo habitual, explicó que están bien, que no hay nada roto que no deba estar roto y que ambos afrontan esta nueva etapa desde la serenidad. "Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", aseguró con una naturalidad que desmonta cualquier teoría y rumor.

Pero lo que más llamó la atención fue la posibilidad, dejada caer casi sin querer, de que esto no sea un adiós definitivo en lo sentimental. "¿Cómo no?", respondió cuando le preguntaron si podría haber una reconciliación en el futuro, recalcando que su vínculo de amistad es inquebrantable, "somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así". Una frase que resume bien la esencia de su relación,

El trabajo, su territorio común

Si algo tienen claro es que su universo creativo no conoce rupturas. Siguen trabajando juntos, moviendo los mismos proyectos y tomando decisiones conjuntas sobre la productora que crearon, Summa Content. Su agenda profesional sigue tan cargada como siempre: avanzan con La bola negra, su nueva película, un proyecto muy personal que verá la luz el próximo año, y continúan dando forma a nuevas series, formatos y exploraciones artísticas en música y teatro.

Para ellos, el trabajo nunca fue solo eso. Es el terreno donde se conocieron, donde crecieron y donde han construido gran parte de su identidad pública. Ellos mismos insisten en que están "súper bien", que siguen siendo compañeros, incluso en un momento tan delicado como una ruptura, su colaboración sigue siendo su punto de encuentro.