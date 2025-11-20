Se filtra el atestado policial de Cayetano Rivera y su choque contra una palmera: "Hay dos cuestiones clave"

El programa El Tiempo Justo ha tenido acceso al atestado presentado por los dos Policías Locales de Alcalá de Guadaíra que acudieron a la casa de Cayetano Rivera dos horas después de que se produjera el accidente contra la palmera de la rotonda. El suceso ocurrió el pasado domingo por la noche a la salida del Real Club Sevilla Golf, cuando la furgoneta que conducía Cayetano Rivera perdió el control, invadió una rotonda ajardinada e impactó violentamente contra una palmera, derribándola y dejando el vehículo visiblemente dañado.

Según el atestado de la Policía Local, la clave del incidente se centra en la actuación posterior del torero. Los agentes señalan que Rivera se negó en reiteradas ocasiones a someterse a la preceptiva prueba de alcoholemia, un requisito obligatorio en casos de accidente de tráfico. Esta negativa se recoge en el atestado como un presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Además, varios reportes indican que, tras el choque, Cayetano Rivera se marchó del lugar del siniestro para dirigirse a su domicilio, ubicado a escasos metros, antes de la llegada de las autoridades.

La versión de Cayetano Rivera y su abogado, Joaquín Moeckel, difiere radicalmente de la policial. El torero ha negado rotundamente la negativa al test de alcoholemia y cualquier positivo. Atribuye el siniestro a un simple "despiste", indicando que fue a coger un mando a distancia dentro del vehículo, y que el golpe fue "mínimo". Su defensa argumenta que, debido al estado de "aturdimiento" tras el impacto, Rivera no fue debidamente informado por los agentes de la obligatoriedad de la prueba ni de las consecuencias de negarse a ella, por lo que no hubo una negativa consciente.

Además, el abogado justifica que el torero se marchase a su casa por encontrarse cerca y por su estado tras el impacto, negando que existiera intención de fuga.

La investigación de este caso ha sido el centro del debate de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, presentada por Federico Jiménez Losantos junto a la subdirectora del espacio, Isabel González, y los periodistas Ana Mateu, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno. Para el director del matinal de esRadio, la clave del caso es saber cuánto tiempo pasa desde el accidente hasta el atestado policial y dónde está en ese momento Cayetano: "El juicio que venga se va a basar en esas dos cuestiones".

Añadiendo más información al respecto, Isabel González ha dado las claves del atestado: "A las ocho de la tarde se produce el accidente pero la Policía no redacta el informe hasta dos horas después. Una de las respuestas que da es que efectivamente huele a alcohol en distancia corta pero que él no está sudoroso o pálido, rasgos compatibles con la embriaguez. No se realiza prueba de alcoholemia y ahora la defensa se va a centrar en esas dos horas y lo que pudo pasar o no".