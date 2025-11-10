Cayetano Rivera rompe su silencio y desmiente su positivo en el control de alcoholemia

Cayetano Rivera, uno de los protagonistas de este lunes, 10 de noviembre. Según adelantaba 'ABC' había sufrido un accidente de tráfico en las inmediaciones del Real Club de Golf de Sevilla, ubicado en Alcalá de Guadaíra, por el que Cayetano perdió el control de su vehículo e invadió una glorieta ajardinada, impactando contra una palmera.

Ante las informaciones que han surgido a lo largo del día, Cayetano ha hablado para la revista ¡Hola! donde ha puntualizado varias cuestiones, sobre todo en lo referente al resultado del test de alcoholemia al que se habría sometido por parte de los agentes y que Cayetano ha negado de forma tajante: "Increíble que periodistas se inventen que di positivo. ¡Qué hartura!".

Ha explicado que "vino la policía, sí, porque fue en la entrada a mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa". Tras la colisión, Cayetano confiesa que "con el golpe estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco. ¡Pero ya está! Ni positivo ni nada", sentencia.

Posteriormente, en el programa 'El tiempo justo' han hablado con el propio Cayetano, quien ha confirmado que se encuentra "bien, pero anonadado con las informaciones vertidas por los medios de comunicación". También ha intervenido su abogado, Joaquín Moeckel, quien ha contado que Cayetano "se puso a mirar el mando del garaje y se chocó con la rotonda al entrar en la urbanización. No ha habido prueba de alcoholemia porque estaba a 25 metros del lugar". El abogado también se ha referido a una fotografía donde se ve a Cayetano al lado del coche siniestrado: "Está de pie al lado de la furgoneta con una chaqueta en la mano, no sé dónde está la huida. Estará corriendo en el imaginario colectivo. Allí le socorrieron vecinos de la urbanización y les dijo que estaba en casa porque estaba aturdido, que si venía alguien que allí estaba", reiteraba.

Asimismo, ha comentado que Cayetano había acudido al cuartel de la Policía Local para prestar declaración frente a los agentes que estuvieron presentes en su casa.

El "annus horribilis" de Cayetano

2025 no está siendo un buen año para Cayetano Rivera. El pasado mes de julio saltaba la noticia de que el diestro había sido detenido por varios agentes por un delito de desobediencia que tuvo lugar en una conocida hamburguesería del centro de Madrid y por el que Cayetano se pronunció en dos ocasiones en redes sociales: "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad".