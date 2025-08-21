Cayetano Rivera anuncia su regreso a las plazas de toros en su verano más difícil: "La espera ha sido larga"

En uno de los veranos más difíciles para él, Cayetano Rivera ha dado la mejor de las noticias para todos los aficionados a la tauromaquia: vuelve a los ruedos en breve.

Tras la ruptura sentimental con la presentadora portuguesa María Cerqueira, la detención policial por un incidente en una hamburguesería el pasado 30 de junio y después de cancelar su presencia en Burgos, Santander, Ciudad Real y Málaga por no estar físicamente preparado a causa de unas lesiones, Cayetano está de vuelta. Fuerte y con ganas. Ha anunciado su regreso en su perfil de la red social X: "Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!".

Este sábado 23 de agosto, el diestro se vestirá de luces en la plaza de toros de Tomelloso, en una reaparición que marca un punto de inflexión importante en la que iba a ser la temporada de su despedida y que ha estado plagada de contratiempos.

Cabe recordar que Cayetano tuvo que guardar reposo debido a las lesiones que sufrió durante un tentadero y que le obligó a tener que suspender algunas corridas. Intentó volver antes de tiempo, pero tuvo que lanzar otro comunicado en el que anunciaba que no estaba preparado y que "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto". Por tal motivo tuvo que suspender sus compromisos profesionales más recientes en Málaga y Ciudad Real.

Este sábado, en Tomelloso, compartirá cartel con El Fandi y Antonio Linares que lidiaran reses de Antonio y Manuel Tornay.