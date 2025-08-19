Cayetano Rivera se recupera de su mala racha en buena compañía

Cayetano Rivera anunció el pasado jueves la cancelación de sus compromisos en los ruedos para centrarse en su recuperación. A través de un comunicado explicó: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo".
Sin embargo, el torero ha sido visto en Sotogrande acompañado de un grupo de amigos y de una joven morena cuya identidad se desconoce, imágenes que fueron emitidas en el programa TardeAR. José Antonio Canales Rivera, presente en el plató, bromeó al respecto: "Él es mi primo, ella puede ser mi prima también". Mientras algunos apuntan que se trataba de una simple cena con amigos, otros señalan que había complicidad entre ellos, mostrando a Cayetano tranquilo y relajado mientras conversaba con la joven. Paloma Barrientos, que se encontraba en el programa, ha comentado que de momento no hay nada y que era una cena informal con amigos.
Azúcar Moreno tachadas de "estafadoras" y "peseteras"
La polémica rodea a las hermanas Toñi y Encarna Salazar, conocidas como ‘Azúcar Moreno’, tras un concierto en la localidad valenciana de Bétera el pasado martes. El espectáculo estaba previsto para las 23:00 horas, con una duración aproximada de hora y media, pero comenzó a las 2:00 de la madrugada y se limitó a cinco canciones. Las críticas en redes sociales fueron duras, acusándolas de no saberse las letras, de cantar mal y de ser "estafadoras" o "peseteras".
Ante esta situación, Toñi Salazar intervino en directo en el programa Vamos a Ver para defenderse: "Vivimos de nuestra música honradamente y no merecemos que nos traten así". Explicó que estuvieron listas y que el retraso se debió a la organización, sin que ellas recibieran explicación alguna. Reconoció que salieron "cabreadas" después de un retraso de 3 horas pero actuaron "por respeto a la gente" y negó rotundamente que no se supieran las letras: "Y lo de que no nos sabíamos las letras, es lo que dice la gente. Que lo digan los que han ido a los conciertos este verano. Hacemos nuestro trabajo impecable, no entiendo la polémica, lo juro" ha añadido visiblemente agobiada.
Anglada evoluciona favorablemente según el último parte médico
El cantante Jaime Anglada continúa ingresado en la UCI del hospital Son Espases de Palma desde el pasado 8 de agosto, pero según el último parte médico, su evolución es favorable: "El cantante ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos días, y se encuentra mucho más estable"
Durante su hospitalización, Anglada fue sometido a una operación de cadera en la que se le colocaron placas en la pelvis y se reparó la cabeza del fémur. El pasado fin de semana le retiraron tanto la sedación como el respirador, un paso que confirma su recuperación satisfactoria. Como ha contado nuestra compañera Ana Mateu, Jaime ya ha salido de UCI de Son Espases y ha sido trasladado a una zona de observación menos restringida, previa al paso a planta. Aunque todavía no hay fecha confirmada, previsiblemente será operado de la muñeca esta semana. Ayer por la tarde, su compañera de duo musical Carolina Cerezuela junto a su marido, Carlos Moyá acudieron al centro hospitalario para estarc erca de la familia.
Froilán remata sus vacaciones con una fiesta tecno es Asturias
Felipe Juan Froilán Froilán ha cerrado sus vacaciones asistiendo al festival Aquasella, en el valle entre Arriondas, Asturias, al que acudieron unas 80.000 personas. La cita dejó un balance policial de 503 multas por posesión de drogas y seis detenidos, tres de ellos por violencia de género.
El sobrino del rey viajó con un grupo de amigos del 14 al 17 de agosto, alojándose en un hotel de Cangas de Onís, donde la organización le reservó una junior suite. En el establecimiento destacaron su buena educación, mientras que el grupo, compuesto solo por chicos, disfrutó de comidas en la zona. Días antes, Froilán había sido visto en Ibiza junto a Miri, de Masterchef y Supervivientes.
Gloria Camila ha sido confirmada como nueva concursante de Supervivientes All Star, sumándose a Jessica Bueno. El anuncio se hizo en el programa Tardear, donde Gloria reconoció que le preocupa dejar a su familia: "Me preocupa lo que dejo aquí, mi padre y mis hermanos, no es una situación fácil pero confío en que todo se solucione". Pero aseguró estar preparada: "Ahora voy con más fuerza mental". Hace ocho años participó en el concurso junto a su entonces pareja, Kiko Jiménez, con quien incluso se comprometió en directo. Esta vez viaja con otra perspectiva y con el apoyo de su padre y hermanos. Confía en su pareja actual, Álvaro García, aunque no será él quien la defienda en plató, sin descartar que pueda visitarla en Honduras.
Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido acusado formalmente de 32 delitos, incluidos cuatro casos de violación, abusos a exparejas, amenazas, agresiones y violaciones de la Ley de Tráfico. El juicio podría comenzar en enero y durar seis semanas, con una posible pena máxima de 10 años de cárcel. El fiscal general calificó el caso como "muy grave", destacando que los actos atribuidos a Marius "pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas". La Casa Real noruega se limitó a señalar que corresponde a los tribunales decidir. Pese a ello, los príncipes Haakon y Mette-Marit han mostrado apoyo a su hijo, con quien pasaron unos días en Portugal, justo cuando la princesa cumple 52 años.