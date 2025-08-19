Cayetano Rivera se recupera de su mala racha en buena compañía

Cayetano Rivera anunció el pasado jueves la cancelación de sus compromisos en los ruedos para centrarse en su recuperación. A través de un comunicado explicó: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo".

Sin embargo, el torero ha sido visto en Sotogrande acompañado de un grupo de amigos y de una joven morena cuya identidad se desconoce, imágenes que fueron emitidas en el programa TardeAR. José Antonio Canales Rivera, presente en el plató, bromeó al respecto: "Él es mi primo, ella puede ser mi prima también". Mientras algunos apuntan que se trataba de una simple cena con amigos, otros señalan que había complicidad entre ellos, mostrando a Cayetano tranquilo y relajado mientras conversaba con la joven. Paloma Barrientos, que se encontraba en el programa, ha comentado que de momento no hay nada y que era una cena informal con amigos.

Azúcar Moreno tachadas de "estafadoras" y "peseteras"

La polémica rodea a las hermanas Toñi y Encarna Salazar, conocidas como ‘Azúcar Moreno’, tras un concierto en la localidad valenciana de Bétera el pasado martes. El espectáculo estaba previsto para las 23:00 horas, con una duración aproximada de hora y media, pero comenzó a las 2:00 de la madrugada y se limitó a cinco canciones. Las críticas en redes sociales fueron duras, acusándolas de no saberse las letras, de cantar mal y de ser "estafadoras" o "peseteras".

Ante esta situación, Toñi Salazar intervino en directo en el programa Vamos a Ver para defenderse: "Vivimos de nuestra música honradamente y no merecemos que nos traten así". Explicó que estuvieron listas y que el retraso se debió a la organización, sin que ellas recibieran explicación alguna. Reconoció que salieron "cabreadas" después de un retraso de 3 horas pero actuaron "por respeto a la gente" y negó rotundamente que no se supieran las letras: "Y lo de que no nos sabíamos las letras, es lo que dice la gente. Que lo digan los que han ido a los conciertos este verano. Hacemos nuestro trabajo impecable, no entiendo la polémica, lo juro" ha añadido visiblemente agobiada.