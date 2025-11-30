Acuerdo inminente entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Esta semana firman un convenio"

En un fin de semana lleno de reacciones tras la entrevista de Gabriela Guillén en '¡De viernes!' o las de Fabiola Martínez aconsejando a Gabriela, todo indica que dicha entrevista ha conseguido su cometido, y que Gabriela y Bertín Osborne podrían haber llegado a un acuerdo.

Ha sido en el programa 'Fiesta' donde la colaboradora Beatriz Jarrín ha confirmado que ha habido conversaciones donde "ya se han aclarado y las dos partes conocen los términos que rubricarán". "Esta próxima semana ellos firman un convenio por fin". "Se acordarán visitas, la regularización de la situación económica, etc.".

Un anuncio que ha llegado justo después de la entrevista de Gabriela, donde afirmó que aún no existía un pacto formal entre ellos y que la falta de comunicación había sido un obstáculo constante. Además, Gabriela quiso señalar que Bertín solo ha visto "tres veces" al pequeño Arian David y que "no ha pagado nada, no hay responsabilidad de nada absolutamente" y quiso dejar claro que "el hecho de que no se haya firmado el contrato es un poco por la falta de interés".

El sábado, también en el mismo programa, Pipi Estrada, amigo de Osborne, señaló que estaba "molesto porque entiende que Gabriela se está aprovechando de esta situación para ganar dinero". Asimismo, comentó que Bertín "reconoce que no está cumpliendo económicamente con su hijo porque en estos momentos no está bien de dinero", algo que Gabriela mencionó en la entrevista había mencionado en la entrevista.

Finalmente, Bea Jarrín ha podido hablar con Gabriela que le ha comentado a la colaboradora: "Yo ya he conseguido hablar con Bertín, y es verdad que las cosas se han aclarado".

Sin duda, un movimiento importante después de meses de desavenencias para regularizar la situación del hijo que tienen en común.