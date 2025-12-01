Cayetano Martínez de Irujo suspendió su luna de miel con Bárbara Mirjan por problemas de salud

Las alarmas sobre el estado de Cayetano Martínez de Irujo saltaron el pasado 20 de noviembre. Por primera vez desde el fallecimiento de la duquesa de Alba en 2014, el jinete se vio obligado a cancelar el funeral que organiza anualmente en honor a su madre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla.
No han sido momentos fáciles para el duque de Arjona. Poco antes de su boda con Bárbara Mirjan —celebrada el 4 de octubre— pasó por quirófano para una intervención de espalda. Aunque la recuperación inicial fue positiva, días después del enlace sufrió una infección que le provocó dolores extremos, llevándole a plantearse "tirar la toalla".
Sobre este delicado trance, Cayetano se ha sincerado en exclusiva para la revista ¡Hola!, revelando que la situación ha sido lo suficientemente grave como para forzarle a cancelar su luna de miel, dado que todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación.
Según ha explicado, tras la operación de septiembre todo parecía ir bien, pero la infección posterior le causó unos "dolores inhumanos". "He pasado unos días terribles. No es solo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante", ha confesado, recordando que lleva catorce operaciones en los últimos ocho años.
A pesar del revés, y aunque necesita "mucha tranquilidad" para recuperarse, ha asegurado que en cuanto su salud lo permita retomará el viaje de novios con su esposa y celebrará la misa en memoria de su madre.