Morata niega terceras personas pero evita responder sobre su futuro con Alice Campello

Que la relación de Álvaro Morata y Alice Campello ha tenido altibajos en sus 8 años de relación no es ninguna novedad, es más, en más de una ocasión ambos han defendido que los problemas han fortalecido su relación. Sin embargo, los rumores de crisis han vuelto a tomar protagonismo en su mediática pareja en los últimos días.

Después de que en el programa El precio justo abrieran la puerta a una posible crisis entre Álvaro Morata y Alice Campello, afirmando que "hay una tercera persona por parte de Álvaro", aunque especificaba que "no ha habido cuernos" y que, "el círculo más cercano me confirma que la pareja no va a superar esta crisis y que está condenada a la ruptura", concluyó ante la sorpresa del resto de la mesa.

Ante estas insinuaciones, el propio Morata ha querido pronunciarse a través de Alexia Rivas, colaboradora del programa El tiempo justo. "Me asegura que no hay ninguna tercera persona e infidelidad, menos",es más, la colaboradora televisiva ha añadido que: "Me lo jura casi por sus hijos".

Donde Morata no fue tan explícito es en el estado actual de su relación con Campello. Rivas relató que, al preguntarle si seguirá con su mujer él esquivó dar una respuesta: "Le pregunto que si va a seguir con ella o si se va a priorizar a sí mismo y ya no me quiere responder". Aun así, transmitió estar tranquilo frente al ruido mediático: "Me dice que está bien y que le da igual lo que diga la gente, ya que han dicho todo sobre él".

Ante esta situación las redes sociales están completamente divididas. Mientras unos ven la ruptura como inevitable, otros insisten en que la pareja aún no ha dicho su última palabra, y que posiblemente sea un bache que acabará fortaleciendo una vez más su relación.