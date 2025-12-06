Jota Peleteiro responde al dolor de Kiko Rivera por su hijo y las acusaciones de Jessica Bueno

La reciente entrevista de Jota Peleteiro en el programa De Viernes se ha convertido en un nuevo y tenso capítulo en su mediática separación de Jessica Bueno, salpicada también por declaraciones cruzadas con Kiko Rivera, padre del hijo mayor de la modelo.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación económica y el acuerdo de divorcio con Jessica Bueno, quien previamente en el mismo programa había reclamado el incumplimiento de la pensión alimenticia y había confesado sentirse "abandonada" en el matrimonio.

Peleteiro intentó justificar su situación económica y los impagos, asegurando que su presente laboral no le permitía estar al día: "He vendido la casa. Estoy trabajando 24/7 por todo el mundo. No tenía liquidez y estuve haciendo pagos mínimos", si bien un colaborador en plató contradijo sus palabras afirmando que había meses en los que no le había pasado dinero a sus hijos.

El exfutbolista reveló que ya ha firmado un acuerdo con su exmujer tras una batalla legal de más de cuatro años, calificando de "exageración" la afirmación de Jessica sobre haberse sentido "abandonada" durante su matrimonio: "Decir "me abandonó" me parece exagerado. Al final, si estás con alguien es porque quieres crear algo; si no, estás soltera".

También negó rotundamente la acusación de que le pidiera a Jessica dejar de trabajar en su etapa en Inglaterra.

Responde a Kiko Rivera

Otro punto de fricción abordado en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona fue su relación con Kiko Rivera y el vínculo que ha forjado con el hijo que este tiene con Jessica Bueno, quien llama "papá" al exfutbolista. Kiko Rivera había expresado su malestar por este hecho en una entrevista anterior, a lo que Peleteiro respondió con cierta comprensión pero también con un dardo: "Entiendo el dolor" de Kiko, pero al mismo tiempo recordó los supuestos incumplimientos del hijo de Isabel Pantoja en el mantenimiento del menor.

Jota Peleteiro hizo hincapié en el afecto hacia el niño y la dedicación que ha tenido con él: "Nunca he entrado en nada porque creí que nunca era mi tema y nunca he querido entrar, pero cuando he visto esto [...] que no venga ahora a echar el tiempo atrás, porque yo creo que dolor puede tener, pero debe haber agradecimiento por cómo he tratado a su hijo y lo he cuidado".

Dejó claro que su vínculo con el pequeño sigue intacto a pesar de la separación, mandándole incluso un mensaje público al hijo de Jessica y Kiko: "Siempre estaré para ti".