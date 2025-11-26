Kiko Rivera niega su nuevo romance y amenaza a la prensa: "Soy una persona soltera"

Kiko Rivera lleva varias semanas en el centro de la atención mediática. Tras su separación de su mujer, Irene Rosales, tras once años de matrimonio, y pedir perdón a su hermana en una entrevista en TV, protagoniza de nuevo la actualidad después de salir a la luz que estaría conociendo, desde hace un mes, a una mujer que se dedica a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a pesar de haber asegurado que no se sentía preparado para empezar una nueva relación. "Priorizo a mis hijos y a mejorar como padre y a día de hoy no tengo a nadie. Yo ya me he 'jartao'. Estoy bien como estoy ahora", señalaba en su entrevista televisiva.

Kiko ha escrito un comunicado a través de su perfil de Instagram como respuesta a las especulaciones de su nueva relación, así como a las informaciones en revistas de este miércoles. En el comunicado, ha querido dejar claro que sigue siendo soltero… por el momento.

"En los últimos días se me ha vinculado públicamente con distintas personas que son completamente ajenas a los medios de comunicación", ha señalado Kiko Rivera en un comunicado que en cuestión de minutos ha tenido muchos "likes" a pesar de que el DJ ha restringido los comentarios al mismo.

"Quiero aclarar que soy una persona soltera y, como cualquier ciudadano en mi situación, puedo relacionarme libremente dentro de mi vida privada. Mediante este comunicado, notifico formalmente que cualquier medio de comunicación, plataforma o individuo que exponga la identidad, rostro o aspectos personales de las personas que me acompañen —las cuales no son figuras públicas— o que difunda información sobre su vida privada sin su consentimiento expreso estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la intimidad y la protección de datos", ha señalado.