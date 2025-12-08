Así es Álex, el entrenador que ha enamorado a Amelia Bono

Amelia Bono ha aprovechado su participación en la maratón de Nueva York para presentar a su nuevo novio. Se trata de Álex, su profesor de gimnasia. La hija del político socialista, que suele renegar de los medios rosas, ha preferido utilizar su perfil en Instagram para comunicar la noticia antes de contarlo en una revista o quizá porque ya el rumor comenzaba a circular por las redacciones.

Con una fotografía en la que posan juntos con el lago de Central Park de fondo, vestidos con ropa de deporte, Amelia anuncia la buena nueva: "Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia. Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices".

La hija del político manchego pide poder vivir su historia de amor en paz: "Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".

¿Quién es él?

El nuevo amor de Amelia Bono es uno de los monitores del David Lloyd Aravaca, concretamente es el Coordinador del Club de Running, con el que la hija mediana de José Bono acaba de viajar a Nueva York para competir en el maratón. Este gimnasio madrileño es uno de los más prestigiosos de Madrid.

Se llama Alejandro, aunque todo el mundo le llama Álex, y también imparte clases de bicicleta estática o cycling, disciplina a la que ella es adicta, según explica en sus redes sociales. Quienes le conocen dicen de él que es muy simpático, buen profesional y bastante más joven que la influencer, madre de cuatro hijos.

A Amelia solo se le había conocido otro romance desde su separación de Manuel Martos, el hijo de Raphael y Natalia Figueroa. La pareja rompió de manera definitiva en 2024, después de haberse dado una segunda oportunidad. Se desconoce si han firmado el divorcio desde entonces. Lo que sí se sabe es que, aparentemente, se llevan a las mil maravillas y buscan con su buena relación lo mejor para sus hijos.