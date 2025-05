Amelia Bono lanza comunicado después de la polémica del preservativo: "La broma ha llegado demasiado lejos"

Juan Ortega, conocido también como el "torero a la fuga" torea hoy en la Feria de San Isidro de Madrid mientras sigue coleando el tema de su ruptura con Isabel Lozano, que no sabía que la relación estaba rota, al igual que el entorno del torero. Isabel, de momento no quiere hacer declaraciones. Como han comentado los colaboradores, la próxima novia podría tener en cuenta las palabras de Isabel Preysler a Tamara Falcó: "Te lo volverá a hacer".

Amelia Bono ha formado un gran revuelo por redes sociales al publicar unas fotografía frente al espejo en la que llama la atención algo que está tirado en el suelo de la habitación y que muchos seguidores creen que se trata de un preservativo.

Amelia afirma estar "muy tranquila y muy en paz" aunque ha lanzado un comunicado en sus redes sociales donde no duda en cargar en contra de los medios de comunicación e incluso de tomar medidas legales: "Siento mucha impotencia y una rabia tremenda. No puedo entender cómo se puede hablar tan a la ligera y decir cualquier cosa sin conocimiento de causa. Y, sobre todo, sin tener en cuenta la repercusión y cómo puede afectar a 4 niños. Esto, sin duda, es lo más importante y lo más grave. Me parece lamentable. ¿De verdad pensáis que voy a postear o dejar en mi cuenta una foto su eso fuera lo que muchos pensáis? Ya está bien. No tengo que justificar nada, pero por favor. Lo que para muchos puede ser divertido, para una familia puede ser algo que hace mucho daño. Y de hecho, ya lo habéis conseguido. Medios de comunicación (deberíais reflexionar sobre vuestra profesionalidad) y personas también con sus comentarios. Ojalá sintáis mucha vergüenza. Es lo que os merecéis".

Cayetano Rivera se despide de la Maestranza este sábado y coincide con la ruptura con María Cerqueira, con quién comenzó a salir en 2023. Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha pronunciado sobre esta ruptura, Lucía Rivera, hija del diestro, sí ha roto su silencio lamentado la ruptura de la pareja. "Les quiero muchísimo a los dos, son maravillosos".

Juan Urquijo será el padrino del hijo de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida.

Según informa Look, el hermano de Teresa será el padrino de bautismo del pequeño, y previsiblemente la madrina será una de las hermanas del alcalde.