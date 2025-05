El "torero a la fuga" Juan Ortega rompe con Isabel Lozano y ya tiene nueva ilusión

La Feria de Abril de Sevilla está en su máximo apogeo, y el desfile de los famosos por el Real es constante. En Sevilla se despide Cayetano Rivera, que celebra 20 años desde su debut con picadores en Ronda, así como el centenario de la fundación de la dinastía Ordóñez. Este sábado dice adiós a la Maestranza. Por su parte, la hija de Cayetano, Lucía Rivera, ha querido pronunciarse sobre la ruptura de una de las exclusivas de esta semana, la de su padre con la portuguesa María Cerqueira.

La modelo se ha lamentado por la ruptura de la pareja aunque no ha querido mojarse sobre los motivos de esta. "Les quiero muchísimo a los dos, son maravillosos". Aunque ha querido dejar claro que "no me meto" en los motivos por los que han roto su noviazgo, sí ha confirmado que sigue teniendo muy buena relación con Cerqueira: "Yo adoro a María, conmigo siempre ha sido maravillosa y es maravillosa, tenemos una relación, como si fuera mi segunda madre y Kika es maravillosa".

Y seguimos en Sevilla, porque la Crónica Rosa de Es la Mañana confirma en exclusiva, que el torero Juan Ortega, que mantenía una relación con Isabel Lozano, nieta de los empresarios de la ganadería Alcurrucen, ha terminado su relación y la ruptura entre ambos es definitiva. Además, Ortega ya tendría de nuevo su corazón ocupado con una joven de una familia relacionada con la Maestranza de Sevilla. Hace unos días, Andrés Amorós nos contó que Ortega había realizado un brindis a una mujer desconocida, pero no era la persona que ocupa su corazón sino la mujer de un buen amigo suyo, un matrimonio con el que tiene una gran amistad.

Gabriela Guillén sigue insistiendo que su reportaje ha sido un posado robado y que de momento no han avanzado en la cuestión de la manutención de su hijo en común con Bertín Osborne. Gabriela ha sido incluida en un listado de morosos. Hace dos meses quiso cambiar de compañía de teléfonos y ha recibido una notificación por una deuda de 280 euros que ella se niega a pagar, porque no cree justo que se le acuse de romper un contrato de permanencia antes de lo establecido.