Casa Real opta ahora por un perfil bajo para Leonor: "¿Con quién quieres una foto, con ella o con Juan Carlos I?

Según Marisa Martín Blázquez, Bertín Osborne continúa enfadado con Gabriela Guillén por sus declaraciones en De Viernes. Aunque han llegado a un acuerdo, la periodista recalca que la paraguaya es plenamente consciente de que el cantante tiene una serie de problemas económicos por los que no puede cumplir con determinados puntos de sus pactos.

"Él ha tomado una decisión. Está viendo que ella es muy materialista y Bertín no va a mantener una relación paterno-filial con el niño, salvo en lo estrictamente económico. Vuelve a la casilla de salida. Le ha echado para atrás el aspecto de mantener la fluidez con el crío", reveló la colaboradora del programa de Telecinco.

En cuanto a Juan Carlos I, reapareció el pasado fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1. Tal y como han contado desde la revista ¡Hola!, don Juan Carlos disfrutó de la jornada y aprovechó para saludar a algunos de los pilotos. Ante una carrera tan especial, pasó unos minutos junto a Carlos Sainz Jr.

Juan Carlos I, junto al británico Jackie Stewart, Campeón del mundo de F1 y el británico Martin Brundle, ex piloto británico de F1

La reaparición del rey emérito coincide con una nueva información sobre Leonor de Borbón. El sábado trascendió que la princesa de Asturias ya ha surcado los cielos a bordo del simulador del Pilatus PC-21, el avión que está aprendiendo a pilotar. Con mucho respeto pero con mucha ilusión.

Dice Monarquía Confidencial que, efectivamente, hay un cambio de estrategia por parte del Departamento de Comunicación de la institución y que ahora el objetivo es proteger al máximo su intimidad porque esta etapa final es especialmente importante. Y esto se extiende también a su hermana, la infanta Sofía.

Habla el artículo de la sobreexposición de etapas anteriores "que tuvo efectos difíciles de manejar". La estrategia actual responde a un objetivo: proteger la intimidad y el desarrollo personal de Sofía y Leonor. Zarzuela quiere evitar que cada actividad se convierta en noticia, o que imágenes tomadas sin control institucional se difundan fuera de contexto.

Este "perfil bajo" por el que ha optado Casa Real es un error para Federico Jiménez Losantos, que este lunes en la Crónica Rosa de Es la mañana opinó que "se han arrugado". "Hasta hace un año no habría pasado en absoluto. El Rey era la leche, el que llegaba a Paiporta mientras el otro [Pedro Sánchez] huía, la princesa salía en todas partes. Cuando Leonor embarcó en el Sebastián Elcano, fue una olimpiada de imagen que les sale perfecta y ahora resulta que porque venga este golfo a contar trolas, ¿os arrugáis?", opinó sobre la reciente publicación de las memorias del rey emérito.

Beatriz Miranda coincidió en que "precisamente lo que hay que poner en valor es a Leonor", una joven de 20 años con buena imagen, sana y sin escándalos. "La sacas a pasear mañana, tarde y noche y no necesitas más. Si tú tienes 20 años, ¿con quién quieres una foto, con Leonor o con Campechano? Pues con Leonor, naturalmente", añadió el director de Es la mañana de Federico.

La mesa coincidió en que esta situación "desmoraliza", aunque la Corona siga siendo la institución mejor valorada por los españoles. "Úsala aunque sea por el bien común", pidió Jiménez Losantos.