Ya hay acuerdo entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Gabriela Guillén y Bertín Osborne por fin han llegado a un acuerdo sobre la manutención y el régimen de visitas para el hijo de ambos. La paraguaya ha contado que la relación entre ellos es muy buena y no hay ningún problema. Como es sabido, desde el nacimiento del niño, la madre es quien se ha responsabilizado de la manutención, como siempre ha afirmado Gabi. Por fin ese acuerdo ya ha llegado, y ella misma ha confirmado que, después de la última conversación que han mantenido, ya no hay discrepancias y están firmando el convenio que se llevará al juzgado para que todo quede registrado y de esa manera ambos se comprometan a ocuparse del pequeño.

Estas declaraciones las hizo al acudir a la presentación de los perfumes Takedown y Ultimate K.O. "Bertín Osborne no está enfadado conmigo por haber ido a un programa de televisión hace unas semanas, y nuestra relación es buena. Estoy muy contenta por el paso que hemos dado. Cuando vea al niño, estaremos los dos, como es lógico, porque el crío no va a estar solo al ser menor. Soy muy prudente y siempre prefiero solucionar las cosas por las buenas. Él va a ir a ver al niño, y los acuerdos a los que hemos llegado serán solo entre nosotros." Así lo explicó.

Tiene muy claro que va a escribir el libro de sus memorias, en el que contará las diferentes etapas por las que ha pasado. "Es cierto que he estado muy enfadada por algunas declaraciones, no solo de Bertín. No voy a decir la cifra del dinero que tiene que pasar porque eso es muy íntimo, y espero que este año acuda al cumpleaños del niño". Aclaró.

Antes de despedirse, desmintió que tenga a alguien en su vida. "El único amor que hay en mi vida es mi hijo. Y al año próximo, le pido paz."