Tamara Falcó defiende a Íñigo Onieva tras su última polémica

Un año más, Tamara Falcó ha asistido al desfile de la firma Pedro del Hierro, para la que es diseñadora desde hace unos años. Una vez más en la MBFWM, ha presentado cuatro propuestas y, según contó, está muy satisfecha de su trabajo; sobre todo, ha destacado el traje de chaqueta. La marquesa de Griñón, en esta ocasión, ha escogido un look muy sport: pantalón azul marino, camisa de rayas y un pañuelo atado a la cintura. Está muy delgada y, como ella confesó, se machaca y es consciente de lo que cuesta. "A la hora de diseñar hay veces que le pregunto a mi madre, a mi hermana Ana, pero tampoco tenemos tanto tiempo de vernos, y eso que yo vivo muy cerca de mami", así lo comentó.

Al preguntarle por su hermana en Doha, comentó que ha ido todo bien con el tema de la guerra. "Estamos encantados de que estén aquí con mis sobrinos, aunque Ana le quita hierro al asunto porque dice que no ha tenido ninguna sensación de inseguridad. Tuvieron la suerte de encontrar sus billetes y, por supuesto, los pagaron y, al ser española, lo hicieron en el viaje organizado por la embajada. Es muy injusto lo que se dijo, que si tuvieron trato especial, porque no es así, pero afortunadamente se ha aclarado todo; estas cosas hay veces que pasan cuando eres conocido", aclaró.

Tamara sigue encantada con su matrimonio y está feliz. "Creo mucho en el sacramento y quiero mucho a mi marido; el deporte también nos ha unido, aunque estoy muy lejos de él, yo hago mis pinitos. Voy a hacer todo lo posible por ir a la misa del Papa el próximo 7 de junio en su visita a Madrid. Mi familia al principio no se tomó muy en serio lo de mi creencia religiosa, pensaron que era una moda, se empezaron a preocupar cuando vieron que era muy serio por mi parte, y al final se ha normalizado. Los domingos voy a misa, me gusta rezar, creo fervientemente, y mi madre es totalmente respetuosa".

Al preguntarle por las declaraciones de Íñigo Onieva, cuando habló de los socios del club donde trabaja, refiriéndose a los latinos, le quitó importancia. "No tiene nada en contra de los latinos, además no hay que olvidar que tiene una abuela argentina".