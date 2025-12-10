Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común

El piloto asturiano Fernando Alonso está esperando su primer hijo, fruto de su relación con la periodista deportiva Melissa Jiménez, a la que conoció hace tres años. Sabido es que el as del automovilismo español hace tiempo que había declarado en sus entrevistas el deseo de ser padre: "Estoy contento con mi vida, pero echo de menos la paternidad".
Una noticia que adelantaba el medio italiano Sky Sport hace unos días y que este miércoles confirma en su portada la revista '¡Hola!', revelando además de cuánto está embarazada y cuándo está previsto que nazca su primer hijo en común.
Fernando es un deportista nato, entregado por entero a su pasión por los coches de carrera. Era un niño de sólo tres años cuando su padre, piloto amateur de karts, le proporcionó uno, comenzando a familiarizarse con la profesión a la que iba a dedicarse al acabar sus estudios. Como anécdota, tuvo por condiscípulo en un instituto ovetense al hoy conocido baladista pop Melendi.
Alonso ha sido dos veces campeón del mundo de Fórmula l, las temporadas de 2005 y 2006. Sucesivamente fue subcampeón pero no pudo revalidar hasta la fecha aquellas dos hazañas, por mucho que lo ha intentado, cambiando de escuderías. Este año 2025 también ha sido malogrado para nuestro esforzado compatriota, porque a estas fechas del Mundial, pilotando un monoplaza de Aston Martín, está clasificado de momento en el puesto sexto cuando escribimos este artículo.
Si su biografía automovilística ha sido muy intensa, no la ha sido menor la sentimental. Estuvo casado en una única ocasión con la vocalista del grupo pop "El Sueño de Morfeo", Raquel del Rosario, entre los años 2006 y 2011. Su divorcio transcurrió de manera amistosa. Después fueron varias sus novias, unas modelos de pasarela y otras periodistas relacionadas con circuitos de carreras. A saber: rota su unión con la mentada cantante, su pareja fue la modelo Dasha Kapustina, a partir de 2011 durante tres años. La sustituyó luego con la informadora Lara Álvarez, durante dos años, hasta 2016. Uno después otra modelo ocupó su corazón, la italiana Linda Marseli. Esta vez fueron cinco años los que estuvieron juntos. Aunque tarifaron en 2022 porque el guaje conoció a otra colega nuestra, la austriaca Andrea Schlager, con quien pasó un año de pasión. Pronto apagada al encontrar un nuevo amor que, por el momento parece duradero. En ese 2023 se supo de esa relación con la periodista nacida en Bélgica pero de nacionalidad española Melissa Jiménez, a quien conoció cuandola reportera fichó por Dazn para retransmitir el Mundial de Fórmula 1. Y se supo porque a pesar de la absoluta discreción de la pareja, un aficionado les tomó unas imágenes en Mónaco, acarameladitos, que aparecieron en la prensa. Melissa estuvo casada con anterioridad con el jugador bético Marc Batra, con quien tuvo tres hijos: Gala, Abril y Max.
Fernando Alonso es a veces muy impulsivo y en varias ocasiones se enfrentó con algún reportero gráfico en defensa de su intimidad. Claro está que, tratándose de un personaje público, nada ha podido solucionar cuando lo han perseguido cámara en mano.
Citando a fuentes cercanas a la pareja, ¡Hola! desvela que Melissa se encuentra en el sexto mes de gestación y se está cuidando mucho. Además, ha decidido aparcar temporalmente sus compromisos profesionalesa para centrarse en su futura maternidad.
A sus cuarenta y cuatro años Fernando Alonso no se ha pronunciado todavía hasta cuándo competirá en los circuitos de Fórmula 1, pero personas cercanas al asturianín han augurado que se vislumbra su retirada, con fecha aún sin determinar, pero no demasiado lejana en el tiempo.