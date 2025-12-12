Ni pide disculpas ni reconoce los delitos que cometió: Urdangarín abre la veda y publica memorias

Se confirma lo que contó Daniel Carande el pasado 25 de noviembre, hace dos semanas en 'Es La Mañana' y que algunos medios se empeñaron en negar: Iñaki Urdangarín va a publicar sus memorias. Lo hará en el sello Grijalbo, del grupo Random House, que se pondrán a la venta el 12 de febrero.

No se trata de un libro de autoayuda ni de coaching. En la nota de prensa enviada por la propia editorial se lee "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal, donde repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática, los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal". No es la única aparición de Urdangarín en las últimas horas ya que ha participado en el programa 'Pla Seqüència' de La2Cat del periodista Jordi Basté.

Una entrevista en la que no hizo mención a nadie de la Familia Real o del Rey ni tampoco a Ainhoa Armentia, únicamente a la infanta Cristina. Cuenta que lloró muchísimo y que materialmente lo perdió prácticamente todo y a uno de los grandes amores de su vida, que es Cristina. También destacó que "mi madre ha sido siempre mi primer apoyo, me conoce igual que mis hijos, saben todo lo que me ha pasado, como que es imposible que el hijo y el padre tuvieran voluntad de delinquir".

Fedra Lorente, la inolvidable 'Bombi' del '1,2,3', se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad tras revelar en exclusiva a la revista 'Semana' el complicado momento que está viviendo a causa de la estafa de la que fue víctima su marido, Miguel Morales, fallecido hace tres meses, y que le ha dejado en la más absoluta ruina, viéndose obligada a vender las pertenencias del que fuera miembro de 'Los Brincos' y llegando a pedir ayuda a Cáritas para poder comer. Fedra hablará de su ruina esta noche en "¡De viernes!"

En 'El tiempo justo', el sacerdote con el que se confesaba Miguel y que le ayudaba con alimentos desde hace cuatro años, ha roto su silencio en el programa. Asegura que a Miguel le engatusó y una joven le pedía dinero para venir a conocerle y que después le metió en un negocio en el que 3.000 euros se le devolverían 15.000. Así poco a poco fue cayendo en la red y vio cómo los ingresos de toda su vida se fueron dilapidando, a espaldas de su propia familia. El problema es que Fedra desconocía que su situación es aún peor, pues la casa en la que vive podría no ser suya ya que, al verse acuciado por las deudas, contrató una hipoteca inversa, y ofreció su casa como aval, solicitando un crédito de 157.378 euros. Ahora la deuda asciende a 220.000 euros que ni Fedra ni su hija Álex, de 29 años, pueden pagar.