Urdangarín confirma la exclusiva de 'Es la Mañana': publicará sus memorias 'Todo lo vivido' en febrero de 2026

Iñaki Urdangarín, exmarido de la infanta Cristina, publicará sus memorias con Grijalbo, Penguin Random House, el próximo 12 de febrero de 2026 bajo el título de "Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes".

Una nota de prensa que confirma la información que contó Daniel Carande en la Crónica Rosa de 'Es la Mañana de Federico' el pasado 25 de noviembre, en la que Iñaki leía un fragmento del borrador a Ainhoa Armentia en una sala de embarque del aeropuerto de Budapest.

Según ha informado la editorial, el libro es "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal". Se trata de "un relato íntimo y sincero" en el que Urdangarín repasa su vida a través de cinco etapas fundamentales, como su infancia, su trayectoria deportiva, su integración en la Familia Real con la correspondiente exposición mediática, los años más difíciles de su vida con su paso por prisión tras el caso Nóos y su camino de reinvención personal, que él considera su nueva vida, para mostrar el aprendizaje que surge de cada una de ellas.

Se trata de la primera vez que el exduque de Palma narra su historia en primera persona, después de décadas de informaciones sobre su persona, su matrimonio con la infanta Cristina y los años más convulsos que pasó en prisión tras la sentencia del caso Nóos. En palabras del protagonista que recoge la nota de prensa enviada por la editorial: "Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía". Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto.

Estas también explorarán el impacto emocional de la pérdida de su intimidad y el camino de reconstrucción personal tras años de silencio mediático: "Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido —las cumbres, pero también los valles— y compartirlo con honestidad", afirma el exduque de Palma.

Un ejercicio de "revisión y honestidad", aseguran, que vuelve a revolver el pasado en la Familia Real española justo después de la publicación de las polémicas memorias del rey Juan Carlos, 'Reconciliación'.

El anuncio de estas memorias coincide con la emisión de la entrevista en 'Pla seqüència' de La 2 Cat de RTVE. Una conversación de 50 minutos con el periodista Jordi Basté, que "no se edita y no tiene interrupciones", y que tendrá que ver con un punto de vista más personal. "Es muy sincero y va a decir muchas cosas de su pasado reciente y de su futuro más inmediato", ha explicado Basté, presentador del programa, quien asegura que el exduque de Palma no ha puesto ninguna línea roja". Asimismo comenta que "del emérito no habla, se le entiende todo, no guarda ningún rencor a nadie y luego habla extraordinariamente de su familia. Hablo de la que considera su familia, esta parte creo que es importante". Según el presentador, es una conversación "sobre todo por parte suya, muy elegante" que comienza en un coche y que acaba en una masía de Gerona.