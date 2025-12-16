El "macabro" email que recibió la familia de Fedra Lorente dos horas después de morir su marido

Alejandra Morales, hija de la actriz y vedette Fedra Lorente y del fallecido cantante Miguel Morales, visitó este lunes el programa de Telecinco El tiempo justo para ofrecer un testimonio desgarrador sobre el descalabro económico familiar que está viviendo a raíz de la muerte de su padre. La joven confirmó y profundizó la dramática situación que su madre había revelado días antes, dejando al descubierto la magnitud de la estafa sufrida por su padre poco antes de su fallecimiento.

En el plató, Alejandra resumió las consecuencias de la ruina económica con una frase: "Estamos en bragas. Ha sido una situación horrible". La joven confesó el "agobio y ansiedad" que la situación le provoca y la sensación de que su "vida se ha desmoronado" al tener que asumir una realidad que no se esperaba ni le pertenece. La estafa, según su relato, pudo ascender a más de 150.000 euros.

La hija del matrimonio explicó cómo se originó el desastre, situando el inicio de la estafa piramidal en Facebook, aproximadamente un año después de la pandemia. A pesar de que Alejandra lo "vio claro" desde el principio y le advirtió que no era un buen camino, Miguel Morales siguió cayendo en las trampas de los estafadores. La joven intentó frenar las transacciones y relató cómo, desesperada, acudió a comisaría con capturas de pantalla de los mensajes, pero allí le indicaron que no podía denunciar, ya que ella era un tercero y no la víctima directa de la estafa.

El dolor se hizo aún más patente al revelar un detalle sobrecogedor: dos horas después del fallecimiento de su padre, mientras aún estaba en la cama, recibieron un nuevo correo electrónico de los estafadores pidiendo 2.000 euros más: "Fue macabro". Para Alejandra fue "un palo" descubrir que la persona que consideraban "el pilar" de la familia les haya dejado en esta situación.

A su lado, Fedra Lorente, que acompañó a su hija, admitió haberse enterado tarde de la situación y se mostró "muy decepcionada" con su marido, que falleció hace cuatro meses. "Nunca se imaginó lo que estaba pasando" e insistió en que su situación actual es "muy desesperada". La actriz también se pronunció sobre el asunto de la vivienda familiar, cuya subasta su notario estaba gestionando. Al igual que su madre, Alejandra dejó en el aire el futuro de la casa de Castellón.

Fedra desmiente "la estafa del amor"

La situación se destapó públicamente cuando la propia actriz reveló en el programa ¡De Viernes! de Telecinco que se encontraba en la ruina económica y llena de deudas a causa de una estafa de la que su marido fue víctima durante aproximadamente cuatro años. Lorente explicó que la estafa había durado años, pero el verdadero conocimiento de la ruina llegó con la muerte de su esposo: "La estafa ha durado cuatro años, pero cuando me he enterado de la ruina ha sido cuando ha muerto mi marido". Aseguró haberse encontrado "sin un duro y con problemas" y con las cuentas bancarias "vacías y llenas de deudas" que desconocía.

El origen del desastre fue una serie de estafas, no una sola. Según Fedra, su marido creyó que estaba ayudando a "familias muy necesitadas" o invirtiendo en negocios que le prometían grandes ganancias, enviando dinero a través de llamadas y correos electrónicos, a pesar de las advertencias de su hija. La actriz negó categóricamente que su marido hubiera sido víctima de una estafa del amor, como se había especulado.

Además de la estafa, la actriz se enfrenta a una deuda con su comunidad de vecinos (de más de 10.000 euros según fuentes externas) y, la más grave, una hipoteca inversa que Miguel Morales contrató sin informarle y que supone una deuda para los herederos de más de 200.000 euros. Lorente se lamentó de su falta de diligencia: "Yo era imbécil porque todo lo firmaba y no sabía ni lo que era". Su prioridad ahora es solucionar el tema de la hipoteca inversa para evitar que su hija pierda la vivienda. La actriz reconoció que sus sobrinos (Carmen Morales y Shaila Dúrcal) han tenido gestos de ayuda, pero afirmó que ha rechazado algunas ofertas, aunque agradeció que cubrieran los gastos del fallecimiento de su marido.