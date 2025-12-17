Ana Obregón rompe su silencio sobre Jeffrey Epstein: del Rolls-Royce al "asco" por sus crímenes

Ana Obregón ha roto su silencio en el programa Y ahora Sonsoles sobre una de las polémicas más inesperadas de su trayectoria: su vinculación pasada con el magnate Jeffrey Epstein. Ante la mirada atenta de Sonsoles Ónega, Obregón abordó con una mezcla de indignación y asombro las informaciones publicadas por The New York Times, que sugerían que la familia de la actriz pudo haber sido el origen de la inmensa fortuna del financiero a través de una millonaria comisión en los años 80. Con la contundencia que la caracteriza, Ana calificó de "absolutamente falso" cualquier vínculo económico de su padre con los negocios de Epstein, asegurando que su progenitor empezó de la nada y trabajó incansablemente sin necesidad de recurrir a figuras externas para salvar su patrimonio.

Durante su intervención, Ana Obregón relató cómo conoció a un joven Jeffrey Epstein de 31 años cuando ella tenía apenas 27 y buscaba hacerse un hueco en la industria del cine en Nueva York. La actriz recordó aquel periodo como una etapa de ingenuidad, describiendo al entonces financiero como un hombre "educadísimo, dulce y un auténtico genio" que la fascinó por su inteligencia.

Detalló cómo Epstein solía enviarle un Rolls-Royce para que no tuviera que ir en metro a sus clases en el Actors Studio, aunque ella, por vergüenza frente a sus compañeros, le pedía al chófer que la dejara una manzana antes. A pesar de la estrecha amistad que mantuvieron —llegando incluso a presentarle a sus padres y hermanas en Madrid—, Obregón fue tajante al negar cualquier romance: "Hubo una noche que intentó un pequeño avance, me cogió la mano, pero lo frené. Él lo entendió perfectamente y seguimos siendo amigos".

El tono de la entrevista cambió drásticamente cuando Ana describió el momento en que descubrió la verdadera naturaleza del hombre que consideraba su "mejor amigo en Nueva York". Relató que, mientras residía en Miami en 2014, vio un documental sobre los crímenes sexuales de Epstein y entró en un estado de shock absoluto, llamando inmediatamente a su hermana Amalia para compartir su incredulidad. "Me repugna en lo que se convirtió este ser humano, me hierve la sangre", sentenció en el plató de Antena 3, visiblemente afectada por el hecho de haber introducido en su círculo familiar a quien años después se revelaría como un depravado sexual.

La actriz concluyó su intervención asegurando que se siente "asqueada" por la simple asociación de su nombre con el del magnate y que no piensa volver a hablar del tema, pidiendo respeto para su familia ante acusaciones que considera infundadas.