El periódico The New York Times publica este martes un artículo en el que bucea por los orígenes de Jeffrey Epstein, el magnate conocido por una extensa red de tráfico sexual de menores y sus conexiones con figuras importantes de la élite mundial. El texto, titulado 'Lo que hay que saber sobre los orígenes de la riqueza de Jeffrey Epstein', asegura que al financiero le gustaba decir que era un "cazarrecompensas financiero" y pone de ejemplo el momento en que comenzó a salir con Ana Obregón a finales de los 80.

El diario NYT prueba que Epstein estaba involucrado en maniobras destinadas a manipular el valor de acciones de empresas que cotizaban en bolsa. Para ello, recurrió a inversores externos -entre ellos el director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster-, a quienes convenció de aportar capital antes de desaparecer con el dinero. La facilidad con la que logró evadir responsabilidades le permitió seguir acumulando recursos suficientes para impresionar, más adelante, a objetivos financieros más grandes.

Solo se ha podido documentar un caso concreto que respalde la afirmación de que Epstein se refería a sí mismo como "cazarrecompensas", pero es un episodio significativo en el que entra la familia de Ana Obregón. La firma de corretaje Drysdale Securities colapsó, provocando pérdidas millonarias a numerosas familias adineradas. En ese contexto, Epstein mantenía una relación con la actriz, y gracias a ese vínculo, fue contratado por la familia Obregón y por otras familias adineradas españolas para rastrear el dinero desaparecido.

Para llevar a cabo la investigación, Epstein recurrió a Bob Gold, un amigo cercano y exfiscal federal. Según relató Gold, ambos dedicaron más de un año a seguir el rastro de los fondos. Finalmente, Epstein afirmó haber llegado a la conclusión de que el dinero estaba oculto en una sucursal de un banco canadiense ubicada en las Islas Caimán, una versión que hasta ahora no se había contado en su totalidad.

Por este hallazgo, Epstein recibió una recompensa considerable. Esa cuantía, sumada a las ganancias obtenidas previamente mediante la estafa relacionada con Stroll, terminó de consolidarlo como millonario y marcó un punto de inflexión en su trayectoria financiera.