Así es el hijo del empresario de la noche madrileña que habría conquistado a Victoria Federica

Parece que Victoria Federica tiene de nuevo el corazón ocupado. La hija de la infanta Elena siempre se ha procurado mantener la discreción en el terreno sentimental. Tras su ruptura con Borja Moreno el pasado verano, después de alrededor de un año de relación, no hubo comunicados ni declaraciones. Como ya ocurrió con anteriores romances, el final llegó sin ruido, aunque no sin curiosidad por parte del público.

Ahora, según ha comentado el programa No somos nadie, podría haber un nuevo capítulo en su vida amorosa. El espacio presentado por María Patiño ha puesto el foco en la actividad de la joven en redes sociales, donde algunos intercambios de mensajes y comentarios no han pasado desapercibidos. El culpable de esta nueva ilusión es Jorge Naval Potro, con quien mantiene una interacción cada vez más frecuente y visible.

Pero, ¿quién es Jorge Navalpotro?, según parece es un joven empresario de la noche, propietario de la conocida sala La Rivera de Madrid, un recinto de conciertos y fiestas muy popular de la capital.

Según se puede ver en sus publicaciones de las redes sociales, tiene un estilo de vida muy similar la hija de Jaime de Marichalar que con el paso del tiempo se ha convertido, en una de las figuras más visibles de la Familia Real española, habitual en eventos sociales y alfombras rojas, haciéndose un hueco cada vez más notable en el mundo influencer.

En el contenido que el joven ha subido a sus redes se le puede ver realizando deportes acuáticos, en grandes fiestas con muchos amigos y, en concreto, disfrutando de las fiestas de Andalucía, región de la que estaría fascinado, un amor por una tierra que comparte con Vic.