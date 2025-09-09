Victoria Federica cumple 25 años: los looks de "it girl" con los que marca tendencia
Victoria de Marichalar ha sabido consolidarse como una de las influencers más chic de nuestro país.
Victoria Federica apuesta por estilos y patrones más tradicionales pero siempre adaptándolos a las tendencias actuales. Este es el caso de este conjunto de camisa y pantalón de Hermés, el cual sigue la tendencia de “look pijamero" desenfadado con prendas homewear que tanto se lleva este 2025 (El pantalón cuesta 3.000 euros y la camisa 2.900 euros).
Por supuesto, el animal print no puede faltar en su armario. Esta tendencia la hemos visto mucho durante los últimos años, sobre todo en los meses de verano, en diferentes complementos como sandalias, manoletinas, cinturones o pañuelos. En este caso, la influencer se ha arriesgado con un vestido de estampado de leopardo con corte midi con transparencias en la parte superior dejando los hombros al descubierto
La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar también ha sabido aprovechar su gran número de seguidores para meterse en la industria de la moda, y en los últimos meses la hemos visto promocionar colecciones de alguna marcas. En este caso, la royal estaba posado para el evento New de El Corte Inglés en Madrid, donde lucia un pantalón blanco “Wide leg" de cintura baja, una camisa denim, con dos complementos en tendencia que hacen el look más especial: un chaqueta de cuero marrón chocolate, el color de la temporada, y un bolso rojo de mano de un rojo llamativo con flecos a los lados.
De nuevo siguiendo las tendencias más virales del momento, en el desfile de Dior celebrado en París el pasado 5 de marzo lució un conjunto denim, compuesto por una chaqueta larga de corte denim, con botones en metálico hasta el final y con un llamativo cinturón que estiliza la figura de la infleuncer, y, los pantalones de corte recto ligeramente acampanados al final. Como complementos optó por el bolso mediano Lady D-Joy y los zapatos, también de Dior, con poco tacón y con el detalle de la hebilla en la parte delantera. Para finalizar, y siguiendo la arriesgada y viral “tendencia dosmilera”, optó por llevar una diadema en el pelo. Elegancia y tendencias en un mismo look.
Victoria Federica deslumbró en la Gala Starlite del pasado agosto, donde optó por un vestido de gala negro con tirantes finos, que destacaba por un escote central en forma ondulada, sujeto por pequeños detalles joya en la parte superior e inferior, creando un efecto visual bastante atrevido para el estilo clásico al que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, la forma de combinarlo, con unos stilettos negros, el pelo suelo con la raya en medio y un precioso collar corto de perlas, contrataba a la perfección, creando el equilibrio perfecto entre lo arriesgado y elegante.
Por supuesto este año también asistió a la Feria de San Isidro 2025, donde apoyó a Andrés Roca Rey junto al resto de sus amigos, como Tomás Páramo, con el que aparece en la fotografía. Para esta ocasión optó por un look más clásico pero juvenil: un chaleco estructurado en tono verde oliva de Moc Studio, la firma de su prima Mónica Coronel de Palma Marichalar, lo combinó con un pantalones sastre en negro y un bolso de Dior con el clásico estampado oblicuo.
Uno de los grandes eventos de este años para Victoria Federica ha sido ser la imagen del cartel de la Feria de San Isidro 2025. En la presentación, lució un conjunto 'Made in Spain' de dos piezas, firmado por Inés Domecq. El diseño está compuesto por una parte de arriba blanca con falsas transparencias y encaje con estampado floral, un forro en color 'nude' y detalles de color negro en los hombros y en la cadera que estilizaban su figura, combinándolo con un pantalón negro de corte recto con pinzas estilo 'oversize'. Clásico, elegante con la tendencia “black and white" que nunca pasa de moda.
Orto de los elementos que últimamente vemos que cobra un especial protagonismo en las pasarelas de moda de los desfiles más importantes de Europa, son los detalles y recogidos en el pelo, y es algo en lo que “Vic" no tiene miedo a arriesgar. Este verano hemos visto como ha llevado trenzas de raíz en la mayoría de festivales y eventos en los que ha asistido.
De nuevo, fiel amante de las tradiciones, especialmente las andaluzas, la hemos visto disfrutar este año del Rocío. Como una peregrina más, salió de la hermandad del Rocío de Triana, desde Sevilla hasta la aldea de Huelva. Siguiendo las normas de estilo y el "dress code" propio de la ocasión, escogió un conjunto de falda rociera roja con pequeños lunares blancos y volantes con ribetes en verde, mantoncillo a juego y blusa blanca con calados y manga corta abullonada, además de una gran flor roja en la cabeza como dicta la tradición, y la medalla de la Hermandad al cuello. Aunque no era la primera vez que vimos el “conjunto rociero”, Victoria Federica quiso tener un detalle muy especial con su madre llevando el mismo look que ella hace 41 años, ya que como ella dijo en una entrevista para la revista “Hola", su madre y su abuela son sus principales referentes a la hora de vestir.
Otro de los hitos que Vic ha conseguido este 2025 ha sido la nominación en los Premios Forbes, que premia a los mejores creadores de contenido de España. El año pasado ya asistió como invitada con un vestido de Michael Costello con un diseño super entallado en color marrón chocolate, con los hombros al descubierto y drapeado en la cintura, creando un efecto de reloj de arena. Elegancia y sensualidad en un mismo vestido.