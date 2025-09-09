Victoria Federica cumple 25 años: los looks de "it girl" con los que marca tendencia

9 / 10

De nuevo, fiel amante de las tradiciones, especialmente las andaluzas, la hemos visto disfrutar este año del Rocío. Como una peregrina más, salió de la hermandad del Rocío de Triana, desde Sevilla hasta la aldea de Huelva. Siguiendo las normas de estilo y el "dress code" propio de la ocasión, escogió un conjunto de falda rociera roja con pequeños lunares blancos y volantes con ribetes en verde, mantoncillo a juego y blusa blanca con calados y manga corta abullonada, además de una gran flor roja en la cabeza como dicta la tradición, y la medalla de la Hermandad al cuello. Aunque no era la primera vez que vimos el “conjunto rociero”, Victoria Federica quiso tener un detalle muy especial con su madre llevando el mismo look que ella hace 41 años, ya que como ella dijo en una entrevista para la revista “Hola", su madre y su abuela son sus principales referentes a la hora de vestir.