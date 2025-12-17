Segunda cita de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: esto ya sí que huele a relación

Diez Minutos se lleva la noticia de la semana con unas fotos en las que vemos a Blanca Romero con Quique Sánchez Flores en una nueva cita. Ya van dos retratadas con luz y taquígrafos de paparazzi en las que tampoco hay beso, pero sí abrazos y muchas risas. Complicidad, que dirían los cursis. Si hay algo más que una "amistad", lo veremos con el tiempo. De momento es lo que vemos a la modelo y al futbolista paseando por Madrid. Las fotos fueron tomadas el jueves 11 de diciembre. La asturiana venía de celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Lucía, y reservó la noche para estar con el deportista.

Quique Sánchez Flores la recogió en su casa a las 20:30 y los dos caminaron hasta el restaurante O' Pazo. A las doce de la noche, caminaron agarrados por las calles de la capital para terminar la velada en el bar flamenco Candela, en el que permanecieron hasta las cuatro y media de la madrugada. De momento seguimos sin saber cómo y cuándo se conocieron. Pero sí existe cierto parentesco entre los dos: Quique es primo de Lolita Flores, que en su día estuvo saliendo con Paquirri, padre de Cayetano Rivera y primer marido de Blanca.

Carmen Morales reconoce que sabían que su tío estaba siendo estafado

La sobrina de Fedra Lorente habla en Semana para defender a su familia, "una piña en la que vamos a hacer todo lo posible por apoyar a mi tía". Explica la revista que su tío no fue objeto de una estafa, sino de tres, y que se prolongaron durante cuatro años. Empezó tras la pandemia, cuando, como otros muchos españoles, invirtió en criptomonedas, y siguió con los mensajes de una mujer que, supuestamente desde Yemen, le pedía ayuda económica. "Todo empieza por la excesiva bondad de mi tío", asegura Carmen Morales, que le tacha de "buen samaritano".

"Mi tío estaba bien mentalmente y era consciente de sus actos", añade. De ahí que no pudieran ni inhabilitarle ni quitarle el teléfono. Pero sí admite que el entorno sabía lo que estaba pasando. "Incluso llegué a mandarle vídeos de programas de investigación donde se ven grupos organizados que estafan a la gente".

Lo que sí quiere dejar claro la sobrina de Miguel Morales es que el cantante no fue víctima de una "estafa del amor". "No hubo ninguna relación sentimental, ni infidelidades, ni nada parecido".

Vickyfede sale con un empresario de la noche

La hija pequeña de la infanta Elena tiene una nueva ilusión, según la revista Lecturas. Si antes salía con un representante de discoteca, ahora estaría ennoviada con un empresario de la noche. La revista le pone nombre y ocupación: se trata de Jorge Navalpotro, el propietario de la histórica sala La Riviera, una discoteca ubicada a orillas del río Manzanares.

Jorge es joven y disfruta de los gustos caros, a tenor de sus publicaciones en Instagram. Vive en una casa en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón y al parecer Vickyfede ya ha estado allí en más de una ocasión.

Íker Casillas se compra un piso en el Caribe

Semana publica imágenes del folleto del residencial en el que Íker Casillas ha invertido cerca de 500.000 en una casa de la que podrá disfrutar en breve. Se trata de un apartamento en la urbanización Bonita Golf Residence, ubicada en Punta Cana, en República Dominicana, concretamente en Cap Cana. Tendrá a medio centenar de vecinos con los que verá la playa desde sus ventanas y con los que podrá coincidir en la piscina, el gimnasio o el campo de golf que hay cerca.

Los lectores de Hola eligen a Isabel Preysler como la mujer más elegante de 2025

Aunque este año se ha prodigado poco en actos sociales y portadas, a excepción de la promoción de sus memorias, los lectores de Hola concluyen que Isabel Preysler es la más elegante de 2025. La publicación elabora cada año un ránking de las mejor vestidas del que salen dos listas: una en la que opinan los lectores y otra en la que son los diseñadores los que deciden. El resultado es diferente. Para las personas que ojean el Hola cada semana la filipina está a la cabeza de la votación. El "jurado experto" opina que este cetro debe sujetarlo la reina Letizia. Y con Marta Ortega siguiéndola de cerca desde la segunda plaza. Nunca se sabe cuándo el imperio Inditex puede llamar a sus puertas y hay que llevarse bien con la hija de Amancio.

Aprovechando que en la suma de votos la ganadora es Isabel Preysler, que se impone a mujeres realmente elegantes como Nieves Álvarez, Eugenia Silva o Inés Domecq (ésta última por lo menos tiene el mérito de ponerse su propia ropa y no ir de prestado), Hola incluye una entrevista con la madre de Tamara en la que vuelve a contar lo ya contado una y mil veces aunque sí aporta una novedad respecto a su libro de memorias.

Dice Preysler que "todos los capítulos están muy bien pensados. No quitaría nada, si acaso, me faltó algún capítulo más por añadir". Hubiera sido una buena manera de explicar cómo fue realmente su relación con Mario Vargas Llosa, una de las historias de amor más bonitas de los últimos años y que ella ha dejado relegada a cuatro cartas tan íntimas que su lectura provoca pudor.

Cóctel de noticias

Iñaki Urdangarín vuelve a las portadas. Revistas como Hola o Semana se hacen eco de la entrevista que ha concedido a la televisión catalana, seguramente la primera de muchas, ahora que va a presentar en breve sus memorias. Todas destacan el mismo titular: "lo peor de la cárcel fue que perdí a Cristina".

Primera Navidad de Eva González con Nacho, su nuevo novio. Semana publica una nueva entrega de fotos de la presentadora paseando con el hombre con el que sale desde hace un año. Según la revista, Nacho "ha conseguido devolverle la ilusión". Y si miramos atentamente las fotos parece que es así, porque los dos pasean sonrientes por las calles de Sevilla.

Cristina Pedroche cierra un ciclo. A punto de volver a convertirse en la mujer más observada gracias a su vestido de las campanadas, la presentadora protagoniza la portada de Diez Minutos con un popurrí de declaraciones de los últimos días.

Diez Minutos elige a las mujeres del año y Leonor encabeza la lista. No es para menos: esta revista ha sido la que este 2025 ha conseguido inmortalizar a la heredera en bikini.

Alice Campello y Morata, juntos a pesar de su crisis. Diez Minutos tiene las primeras imágenes de la pareja después de que los dos hayan reconocido que vuelven a tener problemas matrimoniales. En ellas vemos al futbolista caminando meditabundo junto a su esposa. En su entorno insisten en que no hay terceras personas.